La Transgrancanaria fija sus fechas para 2027 tras batir todos sus récords este año

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero en Gran Canaria, confirmó la organización tras una edición de 2026 que dejó cifras que difícilmente se olvidarán pronto. Arista Eventos, responsable de la prueba, anunciará en los próximos días la apertura de inscripciones y los detalles de recorridos y ubicaciones para cada distancia.

La 28ª edición mantendrá la filosofía que ha convertido a la Transgrancanaria en una referencia mundial: distancias para todos los perfiles, desde el corredor que da sus primeros pasos en el trail hasta el atleta de élite internacional, pasando por las carreras infantiles que año tras año acercan el deporte de montaña a los más jóvenes de la isla. En el plano competitivo, la Classic seguirá integrada en el World Trail Majors, mientras que la Marathon —la modalidad más popular de 2026 con 1.800 inscritos— competirá en las Short Series by World Trail Majors.

The North Face estará presente como patrocinador principal por cuarto año consecutivo, en el marco de un acuerdo extendido hasta 2029 con la marca norteamericana, sinónimo de montaña y rendimiento en todo el mundo.

Una edición de 2026 para los libros

Los números que dejó febrero pasado en Gran Canaria hablan por sí solos. Más de 6.000 atletas de 75 países tomaron la salida, con un 44% de participación internacional.

Pero quizás el dato más llamativo fue el de las mujeres: 1.617 corredoras inscritas, un 70% más que en 2024. Una progresión que no es casualidad, sino el resultado de un trabajo sostenido de la organización por hacer de la Transgrancanaria una prueba cada vez más inclusiva.

La salida de la Classic de la Transgrancanaria 2026 / Carlos Diaz-Recio

La retransmisión en streaming alcanzó los 220.000 espectadores en más de 20 horas de emisión en directo, con un equipo de 40 personas narrando la acción en español e inglés y más de 100 periodistas acreditados desplazados hasta la isla.

En las carreras, el matrimonio Albon se convirtió en el gran protagonista de la Classic. Henriette y Jonathan Albon ganaron la prueba reina, consolidando su posición entre la élite mundial del trail.

En el Kilómetro Vertical El Gigante, Madlen Kappeler y Henri Aymonod fueron los más fuertes, mientras que Estel Roig y Alain Santamaría se impusieron en la Half. La Marathon fue para Ikram Rharsalla y Antonio Martínez, y la Advanced para Tereza Hudcova y Julen Calvó.

Los canarios dejaron huella

En la Classic, Estanislao Rivero y Álvaro Santana acabaron en el top 20 masculino, y Yasmina Castro y Alba Murcia hicieron lo propio en categoría femenina. En la Half, Álvaro Escuela rozó el podio con un cuarto puesto bajando de las dos horas.

En el KV, Moana Lilly Kehres fue segunda, y junto a Estela Guerra y Tatiana Cruz formaron un brillante trío canario en el top 10 femenino.