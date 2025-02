Transgrancanaria abre a lo grande la temporada de trail

Esta semana arranca una de las citas indispensables y más esperadas del calendario de competiciones de trail running a nivel europeo. The North Face Transgrancanaria, que llega a su 26ª edición, contará una vez más con ocho carreras de entre 5 kilómetros y 126 kilómetros y la participación de más de 5.000 corredores (un 30% más que en 2024) de más de 70 países. Un evento multitudinario que da comienzo este jueves y finaliza el domingo 23 por todo lo alto. Además, por segundo año consecutivo, la carrera repartirá 36.000 euros en premios para los tres primeros clasificados, en categoría masculina y femenina, en las pruebas Classic, Advanced, Marathon y Starter.

UN AUTÉNTICO RETO

Todos los recorridos de la Transgrancanaria destacan por sus subidas escarpadas, bosques frondosos y senderos pedregosos y técnicos. Al terreno debemos sumarle una meteorología caprichosa, que puede llegar a los 0ºC durante la noche y a agobiar de calor durante el día. Con estas características, la TGC es, sin duda, un auténtico reto para élites y amateurs, y una cita ineludible para todo corredor de montaña, en especial si hablamos de la imponente y durísima Classic.

Con salida en la medianoche del viernes al sábado desde la playa de Las Canteras en la capital de Gran Canaria y meta en el sur, en Maspalomas, la Classic cruza toda la isla a lo largo de un recorrido de 126 kilómetros y 6.866 metros de desnivel positivo. Se trata de una auténtica locura que está solo al alcance de los más preparados, tanto física como mentalmente.

LA ÉLITE

Otro de los grandes atractivos de la Transgrancanaria es que los corredores amateurs tienen la oportunidad de competir junto a algunos de los atletas de más renombre del trail running mundial. En la Classic precisamente, y en categoría femenina, podremos ver un nivel excepcional y una carrera muy abierta, puesto que ninguna de las participantes de esta edición ha vencido antes en la prueba. Quien gané sucederá a la gran Courtney Dauwalter, quien subió a lo más alto del podio en 2023 y 2024.

Algunas de las atletas más destacadas en esta edición son Yngvild Kaspersen (Noruega, Addidas Terex, ITRA 820), ganadora en Zegama-Aizkorri, CCC by UTMB y una quinta posición en la última Western States. También estará presente Leah Yingling (EE.UU., Lululemon, 757), con dos top 10 en la Western States y una tercera posición en la distancia Advanced. Con sobrada experiencia en larga distancia también estarán en la Classic las españolas Maite Maiora (Vibram, 742) —MIUT, Trail Alsace Grand Est, UTMB, Lavaredo...—, y Claudia Tremps (On, ITRA 755), que cuenta con cinco participaciones en la prueba y un merecidísimo segundo puesto en 2024.

En declaraciones a SPORT, Claudia Tremps ha asegurado que “este año hemos preparado bien la carrera, igual que los otros años, aunque siempre con incertidumbre. Es la primera de la temporada, llevamos meses sin hacer una carrera de larga distancia, y hace quince días tuve una caída, con un golpe en las costillas, o sea que ahora mismo la incertidumbre es si esto me permitirá correr sin dolor o no”. Sea como sea, la atleta que también es embajadora de Suunto ha declarado que “la expectativa es completar mi séptima Classic”.

En categoría masculina destaca la presencia de Pau Capell (España, The North Face, ITRA 881), ganador en 2017 y 2020, que estará de nuevo en la línea de salida después de su reciente paternidad. Capell, que también ha hablado con SPORT, ha afirmado que “es la primera grande del año, y llego bastante bien, sin molestias, que es importante”. Respecto a una posible revalidación del título de vencedor, el atleta de The North Face y Suunto ha asegurado que “llego con muchas ganas y la cojo como si fuera la primera carrera de mi vida, con la única intención de disfrutarla mucho. Es la primera de un año que tiene que ser bueno, con objetivos importantes, y este es uno de ellos. Voy sin pensar en nada más que acabar la carrera, y darlo todo, tener mucha cabeza, paciencia e ir haciendo kilómetros, que me la conozco entera”.

Otros nombres a tener en cuenta son el de Jonathan Albon (Reino Unido, The North Face, 931) y Tom Evans (Reino Unido, Asics, 916), así como el del gran Miguel Heras (España, Joma Sport, ITRA 903), que llega como uno de los corredores más queridos de la afición local y un palmarés envidiable. Entre los españoles encontramos también a Abel Carretero (Otso/Crown, 893) segundo el año pasado en Salomon Ultra Pirineu y tercero en Swiss Canyon Trail; Borja Fernández (Scott, 869), tercero en la versión Advanced el año pasado; y Zaid Ait Malek (Gozalbo, 868) o Jesús Gil (Joma Sport, 847).

También estarán presentes corredores de alto nivel como Ionel Cristian Manole (Rumanía, Salomon/226ers, 890), cuarto a mediados del pasado enero en Hong Kong 100, y tercero el año pasado en The North Face Transgrancanaria, o Fotis Zisimopoulos (Grecia, 880), ganador en Ultra-Trail Cape Town 100 millas 2022.

EN DIRECTO

La prueba, como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Youtube de Transgrancanaria, de la mano de los periodistas Albert Jorquera, Dani Sanabria y Jessica Trujillo.