La Transgrancanaria 2027 amplía calendario y reduce plazas

The North Face Transgrancanaria ha abierto las inscripciones para su 28ª edición, que se celebrará del 22 al 28 de febrero de 2027. El registro ya está disponible en la web oficial de la prueba, con descuentos especiales durante las primeras 48 horas en todas las modalidades y, como cada año, una rebaja adicional para los residentes en Canarias.

El proceso de inscripción se organiza en tres fases. La primera comprende las 48 horas posteriores a la apertura, este miércoles 1 de julio a las 12:00 horario canario, con la promoción más ventajosa de todo el proceso. A partir del 3 de julio a las 12:00 horas se abrirá una segunda ventana con tarifas reducidas que se mantendrá hasta el 15 de septiembre, momento en el que entrarán en vigor las tarifas generales hasta el cierre definitivo del plazo.

La edición 2027 llega marcada por el lema "Sostenible por Naturaleza", una declaración de intenciones que se traduce en decisiones concretas. La organización ha decidido mantener el número de dorsales del año pasado e incluso reducirlo en algunas modalidades, con el objetivo de limitar el impacto sobre el entorno natural de Gran Canaria.

A esa medida se suman otras como la optimización de la movilidad durante la semana de carrera, la mejora en la eficiencia energética, el fomento de buenas prácticas entre corredores, proveedores y público, y la inscripción de la prueba en el Registro Canario de Huella de Carbono.

Hannes Namberger, en la pasada Transgrancanaria / Carlos Díaz Recio

Más allá del compromiso ambiental, la Transgrancanaria 2027 llega con novedades en su estructura de carreras. El evento amplía su calendario y arrancará un día antes de lo habitual, el martes 23 de febrero, con el estreno de la Open Agáldar. Le seguirán el Kilómetro Vertical El Gigante el miércoles 24, y las pruebas Half y Promo el jueves 25.

El viernes 26 concentrará dos de las citas más esperadas: por la mañana, la Marathon, y a medianoche, la Classic, la prueba insignia del evento, puntuable para el circuito internacional World Trail Majors, con salida desde la Playa de Las Canteras.

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El fin de semana se cerrará el sábado 27 con las salidas de la Advanced, la Short y la Family, completando así todas las modalidades de una edición que combina crecimiento deportivo y reducción de impacto ambiental.