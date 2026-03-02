Así se verá la Transgrancanaria 2026 en directo por TV y online

The North Face Transgrancanaria refuerza este año 2026 su apuesta por el directo: más de 25 horas de retransmisión en streaming repartidas a lo largo de cuatro días, con una producción íntegra de Arista Eventos. La cobertura permitirá seguir desde cualquier lugar del mundo los momentos clave de la prueba a través de su canal oficial de YouTube.

La emisión se pondrá en marcha el miércoles 4 de marzo con una de las grandes novedades de esta edición: el estreno del Kilómetro Vertical El Gigante, que podrá verse por primera vez en directo. La señal arrancará a las 15:15 horas con las salidas cronometradas desde El Valle de Agaete y se mantendrá hasta las 17:30, cuando esté prevista la llegada de los participantes a la meta situada en el Área Recreativa de Tamadaba.

El jueves llegará el turno de otra incorporación destacada, la Half, que también se estrenará en directo con una ventana de 08:30 a 11:30 horas. En esta edición, la salida se traslada a Santa Lucía: desde allí, el recorrido pasará por el casco urbano de Tunte y continuará por La Plata, El Garañón y Tejeda, localidad que volverá a acoger la llegada.

Sara Alonso vuelve a la Transgrancanaria / Ian Corless

Tejeda repetirá protagonismo el viernes con la salida de la Marathon. La retransmisión comenzará a las 09:00 y se extenderá durante más de seis horas.

Esa misma noche, el foco se trasladará a la salida de la Classic: a partir de las 23:15, la emisión conectará con la playa de Las Canteras para acompañar el inicio, a las 23:59, de la carrera de 125 kilómetros que cruzará la isla hasta Parque Sur (Maspalomas), donde volverá a estar instalada la meta.

La cobertura en directo se cerrará el sábado con el seguimiento de la Classic, desde las 07:30 hasta las 15:30 horas, con la resolución en vivo de la prueba reina.

Dónde ver la Transgrancanaria en directo y online

Durante las cuatro jornadas de emisión, el despliegue técnico contará con más de 40 cámaras, incluyendo cámaras runner, cámaras biker, drones y posiciones fijas situadas en enclaves emblemáticos de Gran Canaria como el paso de La Plata o el Roque Nublo, ofreciendo imágenes espectaculares del paisaje y del desarrollo deportivo.

La retransmisión podrá seguirse en español y en inglés. Dani Sanabria y Albert Jorquera conducirán la emisión en castellano, mientras que Mauri Pagliacci estará al frente de la narración en inglés.

Imagen de la realización de la Transgrancanaria del pasado año / YOUTUBE

A pie de carrera, Jéssica Trujillo y Déborah Sabina acercarán a los espectadores el ambiente y las reacciones de los protagonistas desde distintos puntos del recorrido.

La vigésimo séptima edición de The North Face Transgrancanaria, puntuable para el campeonato internacional World Trail Majors, contará este año con una inscripción histórica con más de 160 corredores élite.

Noticias relacionadas

Entre los nombres que destacan están en la Classic Henriette Albon, ganadora de la edición de 2025; Tom Evans, Claudia Tremps, Jonathan Albon, Ida Nilsson, Josh Wade, Sunmaya Budha, Hayden Hawks, Katarzyna Dombrowska o Hannes Namberger.