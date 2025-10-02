La Transgrancanaria 2026 bate récords: dorsales agotados, más de un 40% de extranjeros y participación histórica

La The North Face Transgrancanaria 2026 ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del trail running mundial. La carrera agotó los dorsales de todas sus modalidades principales meses antes de celebrarse, confirmando el enorme tirón internacional de su 27ª edición, que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo en Gran Canaria. Con más de 5.000 inscritos de 68 nacionalidades, la cita se consolida como una de las pruebas más deseadas del calendario global.

El interés fue arrollador desde la apertura de inscripciones en julio. En apenas 48 horas, la modalidad Marathon agotó 1.300 dorsales, y poco después ocurrió lo mismo con la Promo, que cerró con más de 400 corredores. A partir de ahí, el ritmo fue constante hasta alcanzar la cifra histórica de 5.000 atletas, con el cierre de la Classic y la Advanced a principios de otoño. La organización, consciente del impacto medioambiental, decidió limitar la participación y habilitar listas de espera para quienes quedaron fuera.

UN 44% DE INSCRITOS DE FUERA DE ESPAÑA

La dimensión internacional es uno de los grandes sellos de la prueba. El 44% de los inscritos procede del extranjero, con fuerte presencia de corredores franceses, británicos, italianos y alemanes, además de deportistas llegados desde lugares tan lejanos como Estados Unidos, Sudáfrica, Japón o Australia. Entre los más de 3.000 corredores españoles, destaca el peso de los 2.000 canarios, que volverán a vivir la fiesta del trail en su tierra.

Otro aspecto destacado es la alta participación femenina, que alcanza el 30% del total y bate récords en modalidades como la Half (40%) o la Promo, donde las mujeres incluso superan a los hombres (60%). Para el director de la carrera, Carlos González, este crecimiento refleja "el interés creciente de la mujer en este deporte y la consolidación de la Transgrancanaria como espacio de referencia para todos los corredores".

Durante cinco días, la isla se convertirá en la capital del trail running, con un programa que arranca el 4 de marzo con el Kilómetro Vertical El Gigante en Agaete, seguirá con la Half y la Promo, y vivirá su punto álgido el 6 de marzo con la salida de la Marathon y la Classic a medianoche en Las Canteras. La fiesta se cerrará el sábado 7 con la Advanced, la Short y la Family.