El trail también es territorio de mujeres en Mallorca

El trail running, durante años dominado por la presencia masculina, vive un proceso de transformación profunda. Y uno de los motores de ese cambio está en Mallorca. La Mallorca by UTMB, que celebrará su segunda edición del 31 de octubre al 2 de noviembre, ha convertido la igualdad real en el deporte en una prioridad estructural. No se trata de una declaración de intenciones, sino de acciones concretas que buscan garantizar que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades para vivir la montaña.

El programa Women in Trail, impulsado por la organización, refleja una convicción clara: el deporte tiene poder transformador para construir una sociedad más equitativa. "Promover la participación activa de las mujeres no solo impulsa la igualdad, sino que enriquece el trail con valores como la inclusión, la resiliencia y el apoyo mutuo", destacan desde UTMB Iberia.

Entre las iniciativas implementadas figura el Woman Kit, disponible en todos los avituallamientos y en la meta, con productos básicos de higiene como compresas, tampones y gel hidroalcohólico.

Además, la carrera ha habilitado baños exclusivos para mujeres, vestuarios femeninos en puntos clave como Alaró y Lluc, y un canal de contacto directo para corredoras que necesiten asistencia o información antes o durante la prueba (women.iberia@utmb.world).

Mallorca by UTMB también ha puesto en marcha una política específica de embarazo, diseñada para proteger la salud y los derechos de las deportistas. Esta medida permite adaptar la participación o recuperar la inscripción en futuras ediciones, un gesto que refuerza la seguridad y la continuidad deportiva de las mujeres.

La igualdad no solo se mide en números, sino también en condiciones. En la edición de 2025, el 23 % de los 2.400 participantes serán mujeres, con una edad media de 38 años. Un porcentaje que sigue creciendo edición tras edición y que evidencia la apertura del trail a nuevos perfiles y generaciones.

El papel del programa 'Free to Run'

Ese impulso trasciende ya las fronteras. A través del programa Free to Run, la organización UTMB Cares apoyará por primera vez la participación de jóvenes mujeres de Irak y Afganistán en carreras internacionales. El proyecto, respaldado por el fondo de dotación del Grupo UTMB, ofrece formación, acompañamiento y la posibilidad de competir en las UTMB World Series. Seis corredoras iraquíes entrenarán este año con Free to Run y debutarán en la Camins de s’Arxiduc (20K) de Mallorca by UTMB®, mientras que un grupo de afganas residentes en Europa y Norteamérica participará en pruebas del circuito más próximas a sus países de acogida.

El objetivo es claro: abrir senderos para quienes nunca tuvieron la libertad de correr. “Para muchas de estas jóvenes, el running comenzó como un acto de valentía. Ahora, gracias al apoyo del Grupo UTMB, saben que la comunidad global del trail está dispuesta a respaldarlas”, explica Sarah Murray, directora ejecutiva de Free to Run. Desde UTMB Group, Fabrice Perrin, director de Deportes y Sostenibilidad, subraya que “correr es más que un deporte: es una forma de conectar y resistir. Nuestro compromiso es crear oportunidades para quienes se han enfrentado a obstáculos que la mayoría no puede ni imaginar”.

La historia de Atefa Rahimi, afgana residente en Canadá, simboliza ese espíritu. Fue la primera corredora en participar bajo esta alianza, completando 25 kilómetros en el Ultra-Trail Whistler by UTMB.

"Correr se convirtió en mi forma de resistir. Representar a las mujeres afganas es demostrar que el origen no define los límites", afirmó tras cruzar la meta.

Con proyectos como Women in Trail y Free to Run, Mallorca confirma que la montaña puede ser un lugar de igualdad, solidaridad y esperanza.