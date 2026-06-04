España llega al Europeo de trail de Eslovenia con seis medallistas mundiales y la baja de Sara Alonso

Este fin de semana, los mejores corredores de montaña y trail del continente se citan en los Alpes eslovenos. Ljubljana-Kamnik acoge del 5 al 7 de junio la tercera edición del Campeonato Europeo Off-Road, el certamen de European Athletics que desde 2022 fusiona trail running y carrera de montaña bajo un mismo campeonato. España llega con 33 atletas y un argumento de peso: seis de ellos subieron al podio en el Mundial de Canfranc-Pirineos el pasado año.

El escenario no es arbitrario. Kamnik ya acogió el Europeo de Montaña en 2017, y la Velika Planina —altiplano kárstico en los Alpes de Kamnik-Savinja— vuelve a ofrecer el perfil técnico y exigente que define a este tipo de campeonatos. La competición incluye cuatro modalidades: Trail Running (52 km y 2.450 metros de desnivel), Uphill (8,9 km), Up & Down (13,1 km) y pruebas sub-20 en las categorías de montaña.

La noticia más dura llega en forma de ausencia. Sara Alonso, doble medallista de plata en el Mundial de Canfranc (individual y por equipos en short trail), no viajará a Eslovenia. La corredora asturiana se despertó hace unos días doblada de dolor y acabó en urgencias: una litiasis renal de apenas 3 milímetros la tiene con medicación y entrenamiento muy reducido. La propia Alonso apuntó a la deshidratación acumulada como causa probable.

Sara Alonso y Malen Osa, en la meta de Zegama / ROGER SALANOVA

El bloque masculino: experiencia y relevo generacional

En el trail largo (52 km) competirán Diego Menéndez, José Ángel Fernández "Canales", Alain Santamaría y Francisco José Anguita. Menéndez llega como campeón de España absoluto de trail 2026, igual que Anguita ganó la Transvulcania en mayo. Ambos debutarán en un Europeo de la especialidad.

El Up & Down concentra el mayor potencial de medalla. Andreu Blanes (Benilloba, Alicante), bronce mundial individual en Canfranc y con un maratón de 2:09 en las piernas, es uno de los candidatos más sólidos junto a Alejandro García (Redován, Alicante), cinco veces internacional y con un bagaje de medallas mundiales y europeas que pocos pueden igualar en el panorama nacional. Los completan Jan Torrella, campeón absoluto de España con solo 22 años y subcampeón de Europa sub-20 en El Paso 2022, y Manuel Merillas, subcampeón del mundo en short trail y oro por equipos en Canfranc. Una alineación para tomarse en serio.

En Uphill, Jonatan Arobes, campeón de España de Carreras de Montaña Classic 2026; Santamaría y Torrella dan profundidad a un equipo masculino sin puntos débiles evidentes.

Ikram y el relevo femenino

Con Alonso de baja, otras corredoras asumen el protagonismo que les corresponde. Ikram Rharsalla encabeza el trail largo con el aval de su plata por equipos en el Mundial y su victoria en la Transvulcania 2026. Estará junto a Inés Astraín, María La Chica y María Martínez.

Ikram Rharsalla cruzando la meta de la Transgrancanaria / DELFOUR_PHOTOGRAPHER

En Up & Down, Laura Figueiredo (CE Penedès) llega en un gran momento de forma tras su temporada en el circuito nacional, mientras Claudia Corral suma una versatilidad notable: campeona sub-23 de campo a través y obstáculos, con una temporada 2026 que incluye el Campeonato del Mundo Universitario de cross, el Europeo de clubes y el nacional de trail, todo en pocas semanas.

María Fuentes (Alicante), campeona de España de trail 2025 y decimocuarta en el Mundial de Canfranc, también dobla en Uphill y Up & Down.

María La Chica, María Fuentes y Claudia Corral, el podio femenino / RFEA | José Miguel Muñoz

En Uphill se suma Ana Hernández, campeona de España de subida vertical en su debut absoluto en la especialidad.

El calendario completo del Europeo VIERNES 5 DE JUNIO — Pruebas de Uphill (Stahovica / Kisovec) 08:00 — Uphill Open (8,9 km)

10:00 — Uphill Sub-20 masculino (3,8 km)

10:30 — Uphill Sub-20 femenino (3,8 km)

10:30 — Uphill Senior masculino (8,9 km)

11:00 — Uphill Senior femenino (8,9 km)

12:30 — Entregas de medallas élite SÁBADO 6 DE JUNIO — Trail Running (Kamnik) 08:00 — Trail Open 25 km

09:00 — Trail élite Senior masculino y femenino (52 km)

09:30 — Trail Open 52 km

16:00 — Entrega de medallas élite trail DOMINGO 7 DE JUNIO — Up & Down (Kamnik) 09:00 — Up & Down Sub-20 masculino (5,7 km)

09:40 — Up & Down Sub-20 femenino (5,7 km)

10:30 — Up & Down Senior masculino (13,1 km)

12:15 — Up & Down Senior femenino (13,1 km)

14:00 — Entregas de medallas élite

15:00 — Ceremonia de clausura

Las categorías júnior también merecen atención. En masculino, Gerard López (Igualada) llega como campeón de España sub-20 de subida vertical, con Jan Isla, Carlos García y Yeray Hernández completando un cuarteto sólido que ya ha pasado por Canfranc.

En femenino, Sofía Rubio —doble campeona de España sub-20 en subida vertical y Mountain Classic— y Sandra González, campeona nacional de cross sub-20 y con historial en el Europeo de Annecy 2024, lideran un grupo que suma también a Laia Alonso, Irene Andújar, Khadija Bouzid, Aina Civil, Cèlia Mayor y Julia Tofiño.

Dónde ver el Europeo de trail en directo, online y por TV

El campeonato se puede seguir en streaming a través del canal oficial de YouTube de European Athletics, que habitualmente retransmite en abierto y de forma gratuita sus competiciones continentales.

La web WatchAthletics.com también emitirá la competición en directo. En España no hay confirmación de emisión televisiva en abierto, por lo que la vía principal para el aficionado será el streaming online.