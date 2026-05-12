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El trail running español muestra músculo en el Europeo: estos son los 33 atletas preseleccionados para Ljubljana

La RFEA ha preseleccionado 33 atletas —15 hombres y 18 mujeres— para el Campeonato de Europa Off-Road que se celebrará del 5 al 7 de junio en la ciudad eslovena, con presencia de figuras como Andreu Blanes, Manuel Merillas, Sara Alonso o Núria Gil

Sara Alonso, plata en el Mundial de Canfranc de trail

Sara Alonso, plata en el Mundial de Canfranc de trail

David Boti

David Boti

Barcelona

El trail running español presenta su candidatura para el Europeo Off-Road de Ljubljana. Del 5 al 7 de junio, la capital eslovena y la localidad de Kamnik acogerán la tercera edición de este campeonato organizado por European Athletics, y España llegará con 33 atletas preseleccionados —15 hombres y 18 mujeres— entre los que figuran nada menos que seis medallistas en el reciente Mundial de Canfranc-Pirineos.

La competición, que tuvo su estreno en 2022 en El Paso (Canarias) y celebró su segunda edición en Annecy en 2024, ofrecerá cuatro modalidades: Trail Running (52 km y 2.450 metros de desnivel), Up & Down (13,1 km), Uphill (8,9 km) y dos pruebas sub-20 en las mismas categorías.

En la distancia larga masculina estarán Diego Menéndez, José Ángel Fernández "Canales", Alain Santamaría y Francisco José Anguita. Ambos, Menéndez y Canales, debutarán en un Europeo de la especialidad. En Up & Down, el nivel es sobresaliente: Andreu Blanes, bronce mundial individual en short trail en Canfranc, se junta con un Alejandro García que acumula cinco presencias internacionales y tres medallas por equipos en mundiales.

Les acompañan el campeón de España absoluto Jan Torrella, con tan solo 22 años, y Manuel Merillas, subcampeón del mundo en short trail el pasado año y flamante campeón por equipos.

Ikram, Sara Alonso, Claudia Corral y Núria Gil, entre otros

En categoría femenina, la Trail Running contará con Ikram Rharsalla como gran referente, tras su excepcional 2025 con plata por equipos en el Mundial. En Up & Down regresa Núria Gil, que fue a ser madre en 2025 y que ya conoce el sabor de los podios europeos y mundiales desde El Paso 2022. A su lado estará Sara Alonso, que en Canfranc firmó una de las actuaciones más brillantes del campeonato con su doble plata mundial en short trail, individual y colectiva. Las completan la campeona de España María Fuentes y la segoviana Claudia Corral.

En las pruebas de Uphill, la apuesta española también combina experiencia y juventud emergente. Ana Hernández, campeona de España en su debut en subida vertical, y Laura Figueiredo, subcampeona, representan la nueva generación femenina junto a Alonso y Corral. En el lado masculino, Jonatan Arobes y la doble presencia de Santamaría y Torrella dan profundidad a una selección muy exigente.

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Las categorías sub-20 también merecen atención. Carlos García, Yeray Hernández, Gerard López y Jan Isla forman un cuarteto masculino con mucho potencial, mientras que en femenino Sofía Rubio llega como doble campeona de España —subida vertical y Mountain Classic— junto a Sandra González, campeona nacional de campo a través en enero.

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