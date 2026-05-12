TRAIL
El trail running español muestra músculo en el Europeo: estos son los 33 atletas preseleccionados para Ljubljana
La RFEA ha preseleccionado 33 atletas —15 hombres y 18 mujeres— para el Campeonato de Europa Off-Road que se celebrará del 5 al 7 de junio en la ciudad eslovena, con presencia de figuras como Andreu Blanes, Manuel Merillas, Sara Alonso o Núria Gil
El trail running español presenta su candidatura para el Europeo Off-Road de Ljubljana. Del 5 al 7 de junio, la capital eslovena y la localidad de Kamnik acogerán la tercera edición de este campeonato organizado por European Athletics, y España llegará con 33 atletas preseleccionados —15 hombres y 18 mujeres— entre los que figuran nada menos que seis medallistas en el reciente Mundial de Canfranc-Pirineos.
La competición, que tuvo su estreno en 2022 en El Paso (Canarias) y celebró su segunda edición en Annecy en 2024, ofrecerá cuatro modalidades: Trail Running (52 km y 2.450 metros de desnivel), Up & Down (13,1 km), Uphill (8,9 km) y dos pruebas sub-20 en las mismas categorías.
En la distancia larga masculina estarán Diego Menéndez, José Ángel Fernández "Canales", Alain Santamaría y Francisco José Anguita. Ambos, Menéndez y Canales, debutarán en un Europeo de la especialidad. En Up & Down, el nivel es sobresaliente: Andreu Blanes, bronce mundial individual en short trail en Canfranc, se junta con un Alejandro García que acumula cinco presencias internacionales y tres medallas por equipos en mundiales.
Les acompañan el campeón de España absoluto Jan Torrella, con tan solo 22 años, y Manuel Merillas, subcampeón del mundo en short trail el pasado año y flamante campeón por equipos.
Ikram, Sara Alonso, Claudia Corral y Núria Gil, entre otros
En categoría femenina, la Trail Running contará con Ikram Rharsalla como gran referente, tras su excepcional 2025 con plata por equipos en el Mundial. En Up & Down regresa Núria Gil, que fue a ser madre en 2025 y que ya conoce el sabor de los podios europeos y mundiales desde El Paso 2022. A su lado estará Sara Alonso, que en Canfranc firmó una de las actuaciones más brillantes del campeonato con su doble plata mundial en short trail, individual y colectiva. Las completan la campeona de España María Fuentes y la segoviana Claudia Corral.
En las pruebas de Uphill, la apuesta española también combina experiencia y juventud emergente. Ana Hernández, campeona de España en su debut en subida vertical, y Laura Figueiredo, subcampeona, representan la nueva generación femenina junto a Alonso y Corral. En el lado masculino, Jonatan Arobes y la doble presencia de Santamaría y Torrella dan profundidad a una selección muy exigente.
Las categorías sub-20 también merecen atención. Carlos García, Yeray Hernández, Gerard López y Jan Isla forman un cuarteto masculino con mucho potencial, mientras que en femenino Sofía Rubio llega como doble campeona de España —subida vertical y Mountain Classic— junto a Sandra González, campeona nacional de campo a través en enero.
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