Trail del Prerrománico 2025: horarios de salida y recorridos por el monte Naranco en Oviedo

Este domingo 19 de octubre de 2025, Oviedo volverá a rendir homenaje a su historia y a su entorno natural con la celebración del III Trail del Prerrománico Ciudad de Oviedo, una prueba que ha conseguido consolidarse en apenas tres ediciones como una cita imprescindible del calendario asturiano de montaña.

Más que una carrera, es un viaje por el pasado: un recorrido entre templos prerrománicos, bosques atlánticos y los miradores que coronan el Monte Naranco. Organizado por el club Oviedo Trail y con el apoyo del Ayuntamiento de la capital asturiana, el evento volverá a ofrecer dos distancias adaptadas a todos los niveles.

Los recorridos del Trail del Prerrománico en Oviedo

La prueba reina, el Trail Advance (25 km y 1.200 metros de desnivel positivo), se adentra en los rincones más técnicos y salvajes del Naranco, con tramos de fuerte pendiente, sendas estrechas y pasos entre hayedos. Es un recorrido rápido pero exigente, diseñado para quienes buscan sensaciones de auténtico trail de montaña sin alejarse de la ciudad.

El recorrido del Trail Advance de 25 kilómetros / TRAIL PRERROMÁNICO

La modalidad más corta, el Trail Adventure (12 km y 650 m D+), conserva el espíritu del evento pero en un formato más asequible. Su trazado recorre la primera mitad del recorrido largo, incluyendo los puntos más emblemáticos: las joyas del Prerrománico Asturiano declaradas Patrimonio de la Humanidad, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, antes de afrontar el regreso hacia la zona de meta.

El recorrido del Trail Adventure de 12 kilómetros / TRAIL PRERROMÁNICO

Ambas pruebas comparten salida y llegada frente al centro deportivo Enjoy Oviedo, en la falda del monte. La modalidad Advance (25 km y 1.200 m de desnivel positivo) tomará la salida a las 10:00 horas, mientras que media hora más tarde, a las 10:30, será el turno del Trail Adventure (12 km y 650 m D+)

Más allá del aspecto competitivo, el evento promueve valores de sostenibilidad y respeto por el entorno, con señalización biodegradable, avituallamientos responsables y control de residuos.

En 2024, más de 600 corredores participaron en las dos modalidades, y la organización espera superar esa cifra en 2025, con una amplia presencia de clubes de trail del norte de España.