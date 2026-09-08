El Trail Menorca Camí de Cavalls supera los 2.800 inscritos y agota tres distancias en solo 48 horas

El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear ha comenzado su camino hacia la edición de 2027 con un ritmo de inscripciones sin precedentes. Tan solo 48 horas después de su apertura, la prueba ya supera los 2.800 participantes y ha agotado los dorsales de tres de las ocho distancias que forman parte de su programa.

El Trail Menorca Camí de Cavalls Starter, de 11 kilómetros; el Short Trail Costa Nord, de 27 kilómetros; y el Petit Trail Costa Sud, de 44 kilómetros, han completado todas sus plazas en apenas dos días. La elevada demanda también se está trasladando al resto de modalidades, incluidas las pruebas de mayor distancia, que encaran ya sus últimas plazas disponibles.

Las cifras adquieren todavía más relevancia al compararlas con el comportamiento de las inscripciones del pasado año. El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear alcanzó los 2.720 participantes el 1 de noviembre de 2025, mientras que esta edición ha superado ampliamente ese registro en apenas 48 horas.

Las claves de un arranque histórico

Varios factores ayudan a explicar este ritmo de inscripción. El más inmediato tiene que ver con el calendario: la apertura llega apenas unos días después de la semana grande de la UTMB, celebrada a finales de agosto, un momento en el que buena parte de la comunidad trail sigue con la temporada de montaña muy presente y busca su siguiente gran objetivo. No es un dato confirmado por la organización, pero sí una lectura razonable dentro del contexto en el que se ha producido la apertura.

A ese impulso se suma, con más peso probablemente, el propio éxito acumulado por la prueba. La edición de 2026 agotó sus 3.000 dorsales meses antes de la celebración, un precedente que genera entre los corredores la sensación de que hay que asegurar plaza cuanto antes para no quedarse fuera.

A esto se añade el efecto de la inscripción anticipada para residentes en Menorca, celebrada 24 horas antes de la apertura general, que ya disparó la demanda local y generó un efecto de arrastre en el momento de abrir el proceso a todo el público. La creciente proyección internacional de la carrera, con cada vez más corredores procedentes de fuera de España, amplía además la base de demanda año tras año.

Un interés creciente desde diferentes puntos de España

Este crecimiento se percibe en las siete distancias que forman parte del programa, desde los 11 kilómetros del Trail Menorca Camí de Cavalls Starter hasta los 185 kilómetros de la prueba reina. Una propuesta amplia y diversa que permite acercarse al Camí de Cavalls desde diferentes niveles de experiencia, pero siempre con el paisaje, el territorio y la identidad de Menorca como grandes protagonistas.

Los primeros datos de participación también ponen de manifiesto la evolución del perfil de los inscritos. Aunque el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear mantiene un fuerte vínculo con la comunidad menorquina, la prueba despierta cada vez más interés entre corredores procedentes de distintos puntos de España y de otros países. Su alcance ha crecido de manera notable y el evento ha dejado de dirigirse principalmente a un público de la isla para convertirse en una cita con una presencia nacional e internacional cada vez mayor.

Con más de 2.800 participantes inscritos, tres distancias agotadas y el resto del programa avanzando a gran velocidad, el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear afronta a un ritmo sin precedentes la que será la edición de su decimoquinto aniversario.

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Organizado por la Penya Esportiva Son Marçal Xtrem Menorca Atletisme y producido por Elitechip, con el patrocinio del Consell Insular de Menorca y de la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, el evento avanza hacia una nueva participación histórica y refuerza su posición como uno de los grandes encuentros de trail running del calendario.