El Trail Menorca Camí de Cavalls consolida y potencia su identidad con una edición histórica

Hay quien puede pensar que el Camí de Cavalls, ese sendero interminable que recorre de manera circular la isla de Menorca de principio a fin, es un simple camino hecho de la suma de veredas. Que sus tramos costeros, calas cristalinas o entornos rocosos son cuestiones paisajísticas que embellecen el producto, pero que en su recorrido no se esconde nada más que kilómetros y kilómetros de terreno por andar.

Y tendrán su parte de razón. Pero para los menorquines, también para los amantes del trail, senderistas, excursionistas y en general aquel que aprecie la belleza natural, el Camí de Cavalls es un lugar de culto. Es ese sitio para encontrarse, ese remanso que rezuma paz por los cuatro costados que forma parte del patrimonio colectivo, que a su vez forma parte de la identidad de la isla. Y una vez lo experimentas, es imposible no quedarse prendido.

Este camino histórico, que llegó a ser un tramo de vigilancia costera para contrarrestar la incursiones de los piratas en el Mediterráneo, se convirtió con el tiempo en un sitio de talante casi místico. Los menorquines se enorgullecían de la belleza natural de su isla, que contaba con el mencionado Camí de Cavalls como uno de sus elementos más históricos. Hace 14 años, alguien tuvo la brillante idea de transformar el sendero en algo para capitalizar su importancia sin perder su esencia. Una competición de trail, deporte de montaña, para que esta suma de veredas pudiese ser disfrutada por todos.

Pablo Ibáñez, ganador del Camí de Cavalls / José Miguel Muñoz

Así llegamos a 2026, con 14 ediciones del Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 a las espaldas y con un crecimiento cada vez más exponencial. Se traduce su importancia en números; 2.500 participantes, 34 nacionalidades distintas, 25.000 pernoctaciones vinculadas al evento... y una isla que se vuelca con la prueba. Desde organización y voluntariado hasta instituciones, tejido local y población; el Camí de Cavalls es algo que conecta a toda la isla y que posiciona más todavía a Menorca como destino activo, sostenible y vinculado a la naturaleza.

La prueba organiza distintas distancias para disputarse durante el fin de semana. Desde los 11k para quienes empiezan a adentrarse en el mundo del trail hasta la prueba reina, los 185k, que recorre el Camí de Cavalls de principio a fin. Los más valientes se adentran en un recorrido por todo el perímetro de la isla que tiene, por supuesto, sus partes nocturnas. Hay 364 noches al año para dormir y una para soñar y crecer. Esta única excepción es la noche del Camí de Cavalls.

Imagen de corredoras en el Camí de Cavalls / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

En lo deportivo, Pablo Ibáñez fue el gran protagonista tras proclamarse campeón de los 185k con récord de la prueba incluido. No fue el único foco de atención; Aziza El Amrany superó la primera la línea de meta con una superioridad fuera de toda duda mientras que Tófol Castanyer, leyenda del Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026, completó un hito inaudito tras ganar en las cinco distancias largas del evento a lo largo de su historia.

El fin de semana se cerró con la entrega de medallas y con la inauguración del 15º aniversario de la mítica prueba. La Penya Esportiva Son Marçal Xtrem Menorca Atletisme, Elitechip, el Consell Insular de Menorca y la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears volverán a ponerse manos a la obra para brindar en 2027 una edición todavía mejor que la vivida este año. Y eso que el listón ha sido más alto que nunca.