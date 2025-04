"El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear me debe una"

En el mundo de la ultradistancia hay derrotas que duelen, y otras que trascienden. Pablo Ibáñez vivió en 2024 uno de esos finales que no se olvidan. Lideró el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear durante casi 185 kilómetros… hasta que, en los últimos metros, Antoine Guillon lo rebasó con un sprint agónico. Las imágenes se hicieron virales: Pablo, completamente fundido, cruzaba la meta derrotado, no por su rival, sino por su propio cuerpo. “Mi cabeza se apagó”, recuerda ahora, a las puertas de una edición 2025 que encara con la mirada firme de quien vuelve a saldar cuentas.

El cuerpo dijo basta

“Entre el kilómetro 110 y 115 se me cerró el estómago. Apenas comí ni bebí hasta la meta”, relata. “Fui consumiéndome. Aún no sé cómo llegué”. Ibáñez sufrió una rabdomiólisis severa, una afección grave provocada por la descomposición del tejido muscular que lo obligó a ser ingresado tras cruzar la meta. “Estaba en tan mala condición que no me tenía en pie. Ya en el hospital empecé a ser consciente de lo que había pasado”.

Pablo Ibáñez, tras cruzar la meta en la TMCdC 2024 / ©Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear

A pesar del calvario físico, la derrota no fue lo que más le dolió. “En absoluto esperaba perder la carrera. Sabía que me recortaban, pero me decían que llevaba margen. Cuando lo vi esprintar, ya era tarde. En mi cabeza creía que era Bolt… pero la realidad fue bastante lastimosa”, bromea con crudeza.

Una derrota que conecta

Lo que en otro corredor podría haber sido una herida abierta, en Pablo se transformó en un punto de inflexión emocional. “No lo cambiaría por ganar. La repercusión de ese final me regaló muchísimo cariño de gente que no conocía. Fue increíble”. Lo vivido en la edición 2024 del Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear lo reconectó con la esencia del trail: el esfuerzo sincero, la vulnerabilidad, y el respeto por una isla que se le quedó grabada.

Pablo Ibáñez agradeciendo el apoyo del público / ©Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear

Este 2025 regresa no para vengarse de nadie más que de sí mismo. “Creo que es la carrera la que tiene una cuenta pendiente conmigo. Yo la encaro con el mismo respeto y ambición. Mi objetivo es ganarla, y si las piernas acompañan, intentar el récord. Pero esto no es un 10K… puede pasar de todo”.

Aprendizajes y motivación

Ibáñez no ha cambiado su forma de entrenar ni de alimentarse, pero sí su mentalidad. “De haber ganado, es muy probable que no la hubiera corrido otra vez. Pero lo que pasó me dio una motivación que no habría encontrado de otra forma”. Aprendió a confiar en su nivel, a reconocerse capaz de correr en tiempos de récord, y a respetar aún más las reglas implacables de las 100 millas.

“En carreras así, tienes que salir sabiendo que vas a llegar a meta pase lo que pase. Porque si no lo tienes claro, cualquier excusa sirve para rendirte. Y bajones va a haber, seguro. Por eso solo veo una puerta: la línea de meta”.

Una isla que se siente

Volver a Menorca no es una repetición, es una segunda oportunidad. “El año pasado fue mi primera vez en la isla. Este año, correr allí significa revancha, pero conmigo mismo”. Habla con cariño del norte de la isla, del atardecer, del terreno salvaje. Y lanza un consejo a quienes estén pensando en enfrentarse al Camí de Cavalls: “Que no se lo piensen. Si les gustan el queso y las ensaimadas, van a disfrutar”.

Pablo Ibáñez vuelve a Menorca con la lección aprendida y muchas ganas. No sabemos si cruzará la meta primero. Pero lo que sí está claro es que lo hará como corre: disfrutando de cada zancada y de esta maravillosa isla que es Menorca.