Trail Menorca Camí de Cavalls 2026 agota dorsales en tiempo récord y ya prepara una lista de espera multitudinaria

La Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 ha alcanzado un nuevo hito. La organización anunció que todas las distancias están oficialmente agotadas cinco meses antes de su celebración, prevista del 1 al 3 de mayo. Es el "sold out" más rápido de su historia. En total, más de 2.500 corredores —solo 350 de ellos residentes en Menorca— han asegurado dorsal en una edición que promete ser la más internacional, diversa y mediática hasta la fecha.

Las inscripciones, abiertas a principios de septiembre, apenas han necesitado unas semanas para completar cupos en las siete distancias principales: desde la icónica TMCdC 185K, que da la vuelta completa a la isla por el legendario GR-223, hasta la accesible Starter 11K, pasando por modalidades intermedias de 27, 44, 58, 85 y 100 kilómetros. También se agotaron los dorsales de las pruebas por relevos, lo que confirma el magnetismo de un evento que cada año crece en seguimiento y en proyección exterior.

Pese a la demanda récord, la organización mantiene inamovible su filosofía: preservar la esencia del Camí de Cavalls y evitar cualquier sensación de masificación. "No buscamos una carrera masificada", insisten desde la dirección. Para lograrlo, se mantendrá un estricto límite de participantes y un sistema de salidas escalonadas que garantice fluidez, seguridad y una llegada a meta con ambiente, emoción… y espacio.

Imagen de corredoras en la Camí de Cavalls / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

La diversidad de su programa explica buena parte del fenómeno. La TMCdC es un desafío que figura en la lista de deseos de miles de corredores de todo el mundo, pero la carrera ha sabido abrirse también a quienes buscan iniciarse en el trail o quieren descubrir Menorca de una forma distinta.

Para 2026, se ha registrado un aumento notable de participantes extranjeros —con atletas de más de 30 nacionalidades— y un crecimiento destacado de inscritos procedentes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca.

Imagen de Pablo, vencedor de 2025 en Menorca / JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

El Camí de Cavalls continúa siendo el argumento irresistible. Sus 185 kilómetros de sendero costero combinan calas turquesas, acantilados, tramos de piedra seca y pinares mediterráneos, un escenario que convierte cada zancada en una experiencia sensorial más allá del esfuerzo. La edición 2026, además, reforzará la feria del corredor y los servicios al participante para consolidar una experiencia global de mayor calidad.

El impacto en la isla volverá a ser significativo: más de 25.000 pernoctaciones previstas y un impulso económico clave para el sector turístico en la primera semana de mayo, consolidando Menorca como destino de referencia en turismo deportivo y sostenible.

Para quienes se quedaron sin dorsal, habrá una última oportunidad: la lista de espera se abrirá el 1 de diciembre, de forma gratuita y a través del mismo sistema de inscripción. Históricamente, las bajas y reubicaciones permiten que la lista avance con cierta agilidad.