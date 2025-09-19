La Trail Menorca 2026 bate todos los registros: lleno casi asegurado

La Trail Menorca Camí de Cavalls ha vuelto a demostrar por qué se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario internacional de trail running. Año tras año, la prueba gana prestigio y visibilidad, situando a Menorca en el mapa mundial de la ultradistancia.

La isla balear, conocida por su patrimonio natural y cultural único, se ha convertido en un escenario incomparable donde deporte, turismo y sostenibilidad se dan la mano, atrayendo a corredores de todos los rincones del planeta.

La expectación generada en torno a la 14ª edición, que se disputará del 1 al 3 de mayo de 2026, se ha reflejado desde el primer momento en las inscripciones. Y es que desde que se inició el proceso el pasado viernes 5 de septiembre, la respuesta ha sido abrumadora: en menos de tres días se alcanzaron los 1.500 inscritos, y actualmente ya se superan los 1.800 participantes registrados. Con estas cifras, la prueba entra en el último tramo de precios y marca un récord absoluto en la historia del evento.

Una de las ultras de referencia del Mediterráneo

La Trail Menorca Camí de Cavalls se ha consolidado en pocos años como una de las grandes pruebas de ultradistancia del Mediterráneo. Su prestigio trasciende el ámbito local. En su última edición se duplicó el número de corredores extranjeros en comparación con temporadas anteriores, un dato que refuerza su carácter global.

Además, más del 50% de los participantes inscritos debutarán en la prueba, lo que refleja la capacidad de la carrera para seguir captando nuevos perfiles de corredores que buscan retos de primer nivel en un entorno único.

El programa de 2026 volverá a ofrecer propuestas para todo tipo de corredores, desde la Starter 11K hasta la mítica TMCdC 185K, que da la vuelta completa a la isla con salida en Ciutadella.

La expectación es máxima: distancias como la 11K, la 27K y la 44K ya han superado el 65% de dorsales vendidos, lo que anticipa un nuevo lleno absoluto en las próximas semanas.