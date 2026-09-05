El Trail Menorca abre inscripciones tras su récord de 3.000 corredores

El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear abre hoy, sábado 5 de septiembre, a las 18:00 horas, las inscripciones para su decimoquinta edición. La prueba volverá a reunir a corredores de todo el mundo en Menorca del 30 de abril al 2 de mayo de 2027, con ocho modalidades que permitirán afrontar el histórico Camí de Cavalls a través de distancias comprendidas entre los 11 y los 185 kilómetros.

La apertura general se realiza a través de la web oficial de la carrera, y marca el comienzo del camino hacia una edición especialmente significativa. Tras alcanzar en 2026 su máximo histórico de participación y agotar todos los dorsales meses antes de la celebración del evento, el Trail Menorca Camí de Cavalls afronta su decimoquinta edición consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional e internacional de trail running.

La principal novedad vinculada a esta apertura ha sido el protagonismo reservado a la comunidad menorquina. Por primera vez, los residentes en la isla han podido acceder a los dorsales 24 horas antes de la apertura general. Esta inscripción anticipada se celebró ayer, viernes 4 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, durante un acto organizado en la Sala Multifuncional de Es Mercadal. La iniciativa nace como un reconocimiento a la comunidad local y a la estrecha relación que la prueba mantiene con Menorca y con sus habitantes desde sus primeras ediciones.

.Durante el acto se presentaron los datos y resultados más destacados de la edición de 2026 y se avanzaron las principales novedades preparadas para 2027. El programa incluyó también una mesa redonda con atletas menorquines vinculados a la carrera y finalizó con una merienda elaborada con producto local.

La organización recuerda además que permanecen abiertas las inscripciones para la tercera edición del Trail Menorca Training Camp, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre. Tres jornadas de convivencia en un entorno idílico, una casa ubicada en plena naturaleza y con el GR-223, Camí de Cavalls, como protagonista, dirigidas a corredores que quieran comenzar a preparar la edición de 2027.

Una edición 2026 para el recuerdo

La edición de 2026 reunió a 3.000 corredores procedentes de 34 países, la cifra más alta registrada hasta ahora por la prueba. Los dorsales se agotaron varios meses antes de su celebración, confirmando el crecimiento y el alcance internacional de un evento que permite descubrir Menorca a través del GR 223 y de algunos de sus paisajes más representativos.

La prueba reina dejó además una actuación histórica de Pablo Ibáñez. El corredor vasco completó los 185 kilómetros en 18 horas, 9 minutos y 51 segundos, revalidó la victoria conseguida en 2025 y estableció un nuevo récord absoluto del recorrido. En categoría femenina, Aziza El Amrany se impuso en su primera participación en la carrera con un tiempo de 23 horas, 25 minutos y 3 segundos, mientras que Francesca Russo, atleta residente en la isla, fue segunda clasificada.

Pablo Ibáñez, ganador del Camí de Cavalls 185k / José Miguel Muñoz

La representación menorquina también tuvo un papel destacado. Albert Martínez terminó segundo en la clasificación masculina de los 185 kilómetros, mientras que Xavi Villalonga completó el podio absoluto, situando a dos corredores de la isla entre los tres mejores de la distancia más exigente.

Ocho maneras de vivir el Camí de Cavalls

La edición de 2027 volverá a ofrecer ocho modalidades adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. El programa está encabezado por el TMCdC 185K, que completa la vuelta íntegra a Menorca y que también podrá disputarse por relevos. Junto a ella estarán el Trail Menorca Costa Nord de 100 kilómetros, el Trail Menorca Costa Sud de 85 kilómetros, la Petit Trail Costa Nord de 58 kilómetros, la Petit Trail Costa Sud de 44 kilómetros, la Short Trail Costa Nord de 27 kilómetros y la Starter de 11 kilómetros.

Todas las modalidades comparten el Camí de Cavalls como hilo conductor y ofrecen diferentes formas de recorrer la costa, los caminos, las calas y los espacios naturales de la isla.