El trail femenino, un paso adelante en Andorra

Las mujeres están conquistando la montaña. Aunque el trail running ha sido tradicionalmente un territorio dominado por los hombres, en los últimos años la presencia femenina en las líneas de salida ha incrementado de manera progresiva. Trail 100 Andorra by UTMB es un claro ejemplo de esta evolución, con un aumento significativo de corredoras desde su primera edición hasta la actualidad. Sin ir más lejos, en esta edición 2025 habrá más de 600 corredoras, una cifra que supone un 20% de participación femenina. Un reflejo del avance progresivo de las mujeres en la montaña, demostrando que el trail running es un terreno donde el talento y la pasión no entienden de género.

Este aumento no es fruto del azar, sino del importante trabajo realizado por las diferentes partes implicadas. Son muchas las organizaciones que han impulsado en los últimos años iniciativas que han ayudado a promover la participación femenina en el trail running. Con este escenario, Trail 100 Andorra by UTMB ha dado un paso firme para seguir trabajando en esta dirección y ha puesto en marcha el proyecto Women Step Up.

Women Step Up: rompiendo barreras y conquistando la montaña

Trail 100 Andorra by UTMB pone en marcha Women Step Up con el objetivo no tan solo de inspirar y motivar a las mujeres a correr pruebas de trail running, sino también de brindarles las herramientas necesarias para disfrutar de esta experiencia. El propósito de este proyecto es acompañarlas y ayudarlas independientemente de su nivel y de la distancia en la que quieran competir. En definitiva, aquí tienen cabida tanto corredoras novatas como aquellas que buscan mejorar su rendimiento en la montaña. El programa proporciona apoyo a través de contenido formativo, entrenamientos específicos personalizados y una comunidad que fomenta la confianza y el crecimiento en el deporte.

La cara más visible de esta iniciativa del evento andorrano es la corredora internacional de trail running Anna Comet. La atleta catalana es la persona encargada de acompañar a las mujeres en esta aventura. Ella gestiona los entrenamientos de todas aquellas chicas que forman parte de esta bonita iniciativa que arrancaba a finales de enero y que continuará hasta el día de la competición. Un día muy especial en el que no estarán solas. Anna estará allí, en la salida ubicada en Ordino de la prueba de 21 kilómetros, tras su reciente maternidad de su segundo hijo.

“Para mí, como corredora, es algo realmente enriquecedor. Poder estar con ellas, animarlas a dar el paso hacia distancias más largas si lo desean, asesorarlas y compartir mi experiencia en este proceso es muy especial. Ver su evolución y su entusiasmo en cada entrenamiento es algo que me motiva muchísimo”, explica Anna Comet.

Women Step Up pretende reducir las barreras de entrada que muchas mujeres se han encontrado a la hora de practicar este deporte, ya sea por falta de referentes, inseguridad en terrenos técnicos o la percepción de que este deporte es demasiado exigente.

En este sentido, Comet destaca que "el trail running está en auge y cada vez somos más mujeres en las líneas de salida, aunque aún somos minoría. Lo que está claro es que, en larga distancia, las mujeres tenemos una gran capacidad de rendimiento. Somos más constantes y, a nivel fisiológico y metabólico, nos adaptamos muy bien a los esfuerzos prolongados. Si contamos con el tiempo para prepararnos, las ganas y, sobre todo, rompemos esas barreras del miedo, podemos hacer grandes carreras y disfrutar muchísimo de este deporte".

Andorra ofrece un escenario único para la práctica del trail running / ©Oriol Batista

Andorra, un escenario de oportunidades para todas

Trail 100 Andorra by UTMB se desarrolla en un entorno de montaña imponente, con recorridos que combinan exigencia física y paisajes impresionantes. Con la creciente presencia femenina en la línea de salida y el respaldo de Women Step Up, Andorra se consolida como un punto de referencia para el trail running inclusivo y con proyección de futuro.

Esta evolución no solo es una victoria para las mujeres en el trail running, sino para todo el deporte, que se fortalece con la diversidad de atletas en sus senderos. El futuro del trail es femenino, y Andorra ya está dando pasos firmes en esa dirección.

Las experiencias de las participantes

Ana Barata y Mercè Figueras se estrenaron el año pasado en el Trail 100 Andorra by UTMB en la distancia de 21 km. Esta experiencia tan positiva, las motivó a regresar de nuevo y afrontar un reto mayor: los 50 km. Ambas destacan que correr en la montaña va mucho más allá de competir; es disfrutar de la naturaleza, desconectar y compartir momentos con todas las personas que te encuentras durante el camino.

Ana Barata, que se define como una "trail runner principiante", apunta que practicar este deporte es una oportunidad única para olvidarse del crono y centrarse en las sensaciones. "Salir a correr por la montaña y perderse en caminos poco transitados es mi forma perfecta de desconectar", afirma. Además, subraya la importancia de no subestimar las capacidades físicas propias y anima a otras mujeres a superar sus miedos con constancia y entrenamiento.

Por su parte, Mercè Figueras recalca que el trail running pone a prueba no solo el físico, sino también la mente y las emociones. Destaca especialmente la comunidad respetuosa que se forma alrededor de este deporte, que impulsa aún más su motivación. Así, anima a otras mujeres a dar el paso, comenzar poco a poco y disfrutar del proceso junto a otras participantes.

Ambas coinciden en que el papel de la mujer en el trail running está cambiando, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Lo que sí que reconocen es la creciente visibilidad de los referentes femeninos, e iniciativas como "Women Step Up" que ofrecen un plan y un soporte profesional para que más mujeres afronten con éxito retos deportivos como el Trail 100 Andorra by UTMB.

Una participante de la Trail 100 Andorra by UTMB / ©Toni Grases

Una organización paritaria y con gran presencia de mujeres

El trail running ha dejado de ser un territorio mayoritariamente masculino, y su evolución se refleja tanto en las líneas de salida de cada evento como dentro de los equipos organizativos. La Trail 100 Andorra by UTMB es un claro ejemplo de este progreso, con un equipo en el que las mujeres desempeñan un papel clave. La dirección de la prueba, compartida de manera paritaria entre Marion Tierre y Joan Turne, asegura una toma de decisiones equitativa y diversa.

"Estamos emocionados de ver la increíble participación de mujeres en la Trail 100 Andorra by UTMB este año.", destaca Marion, directora de la carrera. "La dirección compartida entre Joan y yo garantiza un evento inclusivo y justo, donde la igualdad es parte esencial de nuestro ADN", al mismo tiempo que señala con satisfacción que "nuestro equipo organizativo es un reflejo de nuestro compromiso con la igualdad de género”.

Del 12 al 15 de junio el Principado de Andorra reunirá a algunas de las mejores corredoras de trail running del momento. A la cita no faltarán atletas de la talla de la alemana Michaela Wolf, la francesa Manon Bohard, la neozelandesa Caitlin Fielder o la española Sheila Avilés, entre otras. Talento y mucho nivel en una edición del Trail 100 Andorra by UTMB que promete mucha emoción en un territorio de pura montaña.