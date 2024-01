“El trail está evolucionando, a veces demasiado deprisa y no todo lo bien que me gustaría”

Miguel Heras (Béjar, 1975) es toda una leyenda del trail running por su amplia y exitosa trayectoria, con victorias y resultados destacados en pruebas de renombre, y por su manera de ser, humilde y honesto. Su fichaje por la marca deportiva española JOMA ha copado muchos titulares en los medios especializados y ha dado mucho que hablar en la comunidad del trail running durante los últimos días.

¿Cuántas entrevistas llevas estos últimos días tras el anuncio de tu fichaje por JOMA?

No las he contado, pero para lo que es este mundillo del trail, bastantes... Pero bueno, tampoco pasa esto todos los días, así que es normal que haya un poco más de bombo.

¿Cómo y cuándo surgió por primera vez la opción de cambiar de marca y fichar por JOMA?

Ha sido rápido. En el último mes de diciembre se dio la circunstancia, la casualidad, así que todo ha sido durante la última parte del año.

¿Entiendes el “revuelo” que ha generado en la comunidad del trail tu salida de SALOMON, tras 18 años?

Sí, sí, lo puedo llegar a entender porque al final son muchos años, es una marca importante y creo que se sobreentendía que yo iba a terminar mi carrera deportiva ahí. Considero que esto es una oportunidad de mejora para mí, y esto nunca se sabe cuándo pueden llegar.

¿Se trata de un proyecto a largo plazo, entonces?

Sí, a pesar de que yo ya tenga cierta edad, es un proyecto a largo plazo, un proyecto de una marca española que quiere mejorar en uno de sus deportes. JOMA toca muchos deportes y es una marca importante, pero en el trail quiere dar un salto, quiere mejorar, e imagino que este ha sido el primer paso fuerte. La idea es hacer un equipo más potente y, seguramente mejorar sus productos y materiales, y ahí es donde entra mi motivación.

En este 2024 y con tu nuevo equipo, ¿cuáles son tus principales objetivos deportivos?

Son varios, como por ejemplo UTMB en verano. Quiero estar en Chamonix, y si todo va bien iré enfocando a eso, sobre todo pensando en la larga distancia, las 100 millas. Me iré preparando para estar ahí bien y después según vaya surgiendo.

¿Con qué carreras arrancarás la temporada?

En este principio de año ya tengo un calendario un poco apretado. En febrero, la Maratón del Meridiano, y Transgrancanaria. Y luego, Salomon Ultra Pirineu como cada año, e iremos viendo. No me gusta hacer planes a largo plazo porque según vaya viendo, cómo va el cuerpo, cómo va todo, pero, ya tengo cosas en mente.

Viendo la evolución del trail running, con nuevas marcas que entran como JOMA, ¿qué consejo darías a las jóvenes promesas que quieren ganarse la vida como profesionales en este deporte?

No hay que olvidar que es un deporte nuevo en comparación con otros deportes, es decir, está evolucionando, a veces pienso que demasiado deprisa y no todo lo bien que me gustaría. Pero es cierto que se está viendo que están empezando jóvenes que se pueden dedicar a ello, pero esto ha llevado 10-12 años de evolución. Yo recomiendo que tengan paciencia, que todavía estamos en la fase en la que este deporte tiene que mejorar en muchos aspectos y, que ellos, por muy jóvenes que sean, son parte de esta evolución.

¿Aún hay trabajo por delante?

Sí, tienen que tener calma. Verán cosas que no cuadran, y competirán con gente que puede vivir de este deporte y a lo mejor ellos no pueden. Y correrán con deportistas que viven muy bien, porque están muy esponsorizados simplemente o porque funcionan muy bien en redes sociales, y ellos a lo mejor no tanto. Hay muchas cosas que digerir y hay muchas cosas en las que hay que trabajar, así que, lo primero que les diría es que tengan mucha paciencia y que intenten hacer lo máximo a nivel deportivo. Lo demás ya llegará.

Empezaste con las carreras de orientación y luego en el trail. Con tu experiencia, ¿cuál es para ti el principal cambio que ha hecho este deporte en dos décadas?

La profesionalización de algunos corredores o de los corredores más élite es un paso. Pero quizá es algo contradictorio, porque muchas veces lo que a mí me gusta realmente de este deporte es que podamos correr unos y otros, gente que tiene su trabajo, gente que tiene su día a día y gente que es profesional. Eso realmente es una de las cosas que me gusta del trail running, pero entiendo que los que se dedican a ello, los que puedan tener cierto nivel, pueden dar cierto espectáculo en las carreras. Entiendo que esa gente pueda estar viviendo de este deporte, que se pueda profesionalizar y puedan mejorar en las marcas y tiempos, y cada vez sean más fuertes.

¿Y a nivel federativo?

Como sabes, en cuanto a circuitos, tenemos mucho que hacer, ya no depende tanto de los corredores, sino un poco de la organización de las instituciones, de todas federaciones y demás. Ahí hay que ponerse muy de acuerdo, que no haya tantos rifirrafes entre federaciones y demás. Pero como te decía, a nivel deportivo creo que esa profesionalización de los corredores es el cambio más importante que he visto en estas dos décadas.

¿Hacia dónde crees que se tiene que dirigir el trail running?

Creo que el camino es este, el que se está siguiendo, pero creo que hay que hacerlo bien, porque no me gustaría que cayera en picado. Entiendo que como todos los deportes y como las cosas en la vida, que se vaya realizando paso a paso, que no metamos la pata en ciertas cosas y que los circuitos sean cada vez más lógicos. Que no haya tantos circuitos y competencias desleales entre federaciones, que vaya todo en el buen camino, hacia la profesionalización, y que sea un deporte reconocido y limpio.