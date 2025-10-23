El Trail 100 Andorra agota dorsales para su edición de 2026

El Trail 100 Andorra by UTMB vuelve a marcar un hito en su trayectoria. Todas las distancias largas —Ultra 105K, Trail 80K, Trail 50K y Trail 21K— han agotado dorsales a un ritmo récord, un mes y medio antes que en la edición anterior. Una señal clara de su crecimiento sostenido y de su posición consolidada en el calendario internacional del trail.

Desde Ordino, epicentro de la prueba, se percibe un ambiente de entusiasmo y madurez organizativa. Con más de 3.000 inscritos ya confirmados en las distancias largas y la previsión de superar los 4.000 dorsales totales cuando se cierren las inscripciones de la Trail 10K y la Trail Kids, el Trail 100 Andorra se afianza como uno de los grandes eventos de montaña del continente.

La Trail 50K, considerada la prueba reina por su equilibrio entre dureza y belleza de recorrido, ha sido la primera en colgar el cartel de completo. Pero en esta edición también las distancias Ultra 105K y Trail 80K han acelerado notablemente su ritmo de inscripciones, reflejando una demanda creciente de desafíos exigentes entre corredores experimentados y nuevos aficionados al trail.

Trail 100 Andorra se consolida como referencia europea / TONI GRASES

"Este año no solo hemos crecido en número de participantes, sino que hemos alcanzado un récord histórico que consolida al Trail 100 Andorra como una cita imprescindible dentro del calendario europeo", explica Agustí Pérez, Director Senior de Operaciones del Sur de Europa para The IRONMAN Group. "La diversidad de perfiles y el nivel deportivo de los inscritos reflejan el atractivo de una propuesta que combina paisaje, exigencia y autenticidad".

Datos clave de participación

Presencia femenina del 21% , un incremento del 10% respecto a 2024, que consolida la tendencia hacia una mayor participación de mujeres en el trail de larga distancia.

, un incremento del 10% respecto a 2024, que consolida la tendencia hacia una mayor participación de mujeres en el trail de larga distancia. El 80% de los corredores participan por primera vez , mientras que el número de repetidores ha crecido un 44% en comparación con la edición anterior.

, mientras que el número de repetidores ha crecido un en comparación con la edición anterior. Francia lidera la participación con un 41% , seguida de España (29%) y Andorra (5%) .

, seguida de y . Reino Unido crece un 29%, y Países Bajos entra por primera vez en el top 5 de nacionalidades representadas.

Estas cifras refuerzan el papel del Trail 100 Andorra como embajador deportivo y turístico de los Pirineos, y como una de las citas más atractivas del circuito UTMB World Series.

La Trail 10K mantiene abiertas las inscripciones. Es la opción perfecta para debutantes, acompañantes o quienes quieran vivir el ambiente UTMB desde una distancia más corta, sin renunciar al espíritu de superación y comunidad que define al evento.

Con este nuevo éxito, Andorra consolida su imagen como país de montaña y trail, un territorio donde la naturaleza, la dureza y la hospitalidad se funden para ofrecer una experiencia auténtica a corredores de todo el mundo.