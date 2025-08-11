Tragedia en el Pico Rusell: muere un montañero de 26 años de Pamplona

La tragedia ha vuelto a golpear a la montaña aragonesa. Un joven de 26 años, vecino de Pamplona (Navarra), ha fallecido este domingo tras sufrir una caída mientras progresaba por la cresta del Pico Rusell, en el Parque Natural de Posets-Maladeta, dentro del término municipal de Benasque (Huesca).

La Guardia Civil recibió el aviso a las 12:45 horas a través del 112, que alertaba de un accidente en terreno abrupto. Se movilizaron de inmediato efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la unidad aérea y un médico del 061.

Tras sobrevolar la zona, los especialistas localizaron al montañero, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Mediante un ciclo grúa, el cuerpo fue evacuado y trasladado en helicóptero a la helisuperficie de Benasque, desde donde fue llevado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Este fallecimiento se suma al registrado hace apenas tres días, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de un montañero estadounidense de 27 años, desaparecido desde hacía semanas. Sufrió un politraumatismo tras una caída vertical en el Pirineo aragonés.

Un fin de semana con numerosos rescates

El suceso llega en un contexto de intensa actividad para los equipos de rescate. Según el último balance, Aragón concentra un 45% de las intervenciones de montaña que se realizan en España.

El pasado 8 de agosto, dos vecinos de Cartagena y Barcelona tuvieron que ser rescatados en el Barranco de Foz de la Canal al quedarse bloqueados por sus cuerdas. Ese mismo día, dos jóvenes madrileños fueron evacuados exhaustos desde el Barranco Barrasil, en Rodellar.

El 9 de agosto se registraron cuatro intervenciones más, entre ellas la de una mujer de 54 años con lesión lumbar en el barranco Peonera Fuente Tamara y un montañero con el hombro luxado en Posets-Maladeta. También se atendió a una senderista con fractura de tobillo y a otra joven que sufrió un politraumatismo.

La jornada del 10 de agosto no fue menos intensa, con cuatro avisos: desde una sobrecarga de rodilla hasta contusiones graves tras deslizarse por el glaciar del Aneto, además de casos de deshidratación y luxaciones.

El Pico Rusell, de 3.205 metros, es una cima emblemática pero exigente del macizo de la Maladeta, donde cada temporada se registran accidentes, algunos de ellos con desenlace mortal.