Tragedia en el alpinismo: muere un joven al intentar hacerse un selfie en la cima del Nama y lo graban en directo

Un nuevo accidente ha sacudido al mundo del alpinismo y del turismo de montaña. En China, un alpinista de 31 años perdió la vida tras quitarse el arnés de seguridad para hacerse un selfie en la montaña Nama, ubicada en la provincia de Sichuan. El hombre, cuya identidad no ha trascendido, resbaló en una zona nevada y cayó al vacío desde una altura estimada de 200 metros.

El suceso, registrado en vídeo por otro montañista, se ha hecho viral en redes sociales y ha generado un intenso debate sobre la exposición al riesgo en la montaña y el auge de conductas temerarias ligadas a las redes sociales. Según medios locales como el Shanghai Daily, el alpinista se encontraba en un área restringida, próxima a una plataforma pensada para observación y fotografía. Allí decidió desengancharse, momento en el que perdió el equilibrio y se precipitó por una pendiente helada.

La montaña Nama, de 5.588 metros de altitud, es considerada uno de los picos más accesibles de la región. No requiere una gran experiencia técnica, por lo que cada año miles de excursionistas la visitan entre los meses de mayo y noviembre. Desde su cima se divisan grandes macizos de Sichuan, incluido el monte Gongga, que con 7.556 metros es la cumbre más alta de la provincia y una de las más imponentes del planeta.

Aunque la ruta no se considera extremadamente peligrosa, las autoridades locales recuerdan que toda actividad por encima de los 4.000 metros exige precaución. El exceso de confianza y la presión por conseguir imágenes impactantes para redes sociales son, en opinión de guías de montaña, factores cada vez más presentes en los accidentes.

La tragedia de Sichuan se suma a otros sucesos recientes. A finales de agosto, un alpinista surcoreano de 58 años murió en Suiza tras caer mientras descendía por la cara noreste del Cervino, a más de 4.000 metros de altura. Su compañero dio la alerta, pero los equipos de rescate en helicóptero solo pudieron certificar el fallecimiento.

La montaña, símbolo de libertad y superación, sigue recordando con cada accidente que el respeto a la seguridad es innegociable. La decisión de desenganchar un arnés para una simple fotografía terminó con un destino fatal. La investigación abierta por las autoridades chinas intentará esclarecer las circunstancias, aunque la causa inmediata parece clara: un gesto de imprudencia en un entorno en el que cada error puede costar la vida.