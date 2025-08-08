Tragedia en los Alpes suizos: muere un alpinista catalán y su compañera queda herida grave

Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha fallecido en un accidente de montaña en los Alpes suizos. Su compañera, también catalana, ha resultado herida de gravedad.

El siniestro ocurrió este jueves al mediodía cuando los dos descendían por una de las rutas del monte Mönch, en el municipio suizo de Fieschertal. La Fiscalía del cantón suizo de Valais informó que ambos cayeron “desde varios cientos de metros” por circunstancias que está investigando la policía de Berna. Las víctimas iban atadas juntas en el descenso.

Según informó este viernes el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el suceso ocurrió ayer durante una excursión en la que participaba la pareja. Prieto expresó sus condolencias a la familia y amistades del fallecido, y deseó una pronta recuperación a la herida.

El delegado señaló que mantiene contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar la repatriación del cadáver.

"Quiero trasladar el pésame a toda la familia y amistades del alpinista vecino de Terrassa que falleció en el suceso y desear la pronta recuperación de la mujer, herida de gravedad. Me mantengo en contacto con Dirección General de Emergencias Consulares para agilizar el proceso de repatriación del cuerpo", ha añadido Prieto.