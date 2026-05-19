Tove Alexandersson y su victoria récord en Zegama: "Cuando crucé la meta, mi cuerpo simplemente se apagó"

Tove Alexandersson salió al frente desde el inicio, abrió hueco en el primer kilómetro y ya no miró atrás en la Zegama Aizkorri. La sueca, referencia mundial de la orientación convertida en dominadora del trail de élite de la mano de Salomon, ganó el pasado 17 de mayo la prueba vasca con un tiempo de 4 horas y 8 minutos, una marca que mejora en casi seis minutos el récord femenino de la prueba vasca.

Lo que la imagen de victoria no mostraba era todo lo que había pasado por dentro. "Estaba sufriendo de verdad desde los primeros kilómetros", reconoció Alexandersson nada más cruzar la meta. "Las piernas no se sentían ligeras ni rápidas, pero sabía que podía hacer una buena carrera aunque doliera. Simplemente significaba que iba a ser un día muy duro".

Y lo fue. El Aizkorri amaneció sin lluvia, pero con las laderas convertidas en torrentes de barro durante parte del trazado. "Parecía que todo el recorrido era solo barro", describió la ganadora en una entrevista con el portal estadounidense iRunfar. Nadie esperaba que en esas condiciones pudiera caer ningún récord, incluida la propia Alexandersson. "Ni me lo planteé. Solo quería gestionar el barro lo mejor posible y correr al máximo de mis posibilidades".

En los últimos tres o cuatro kilómetros echó un ojo al reloj y comprobó que la marca estaba al alcance. Lo apretó hasta el final, pagando el precio. Al cruzar la línea se desplomó por completo sobre el suelo, hasta el punto de que el equipo médico de la organización corrió hacia ella. "Había estado empujando al cuerpo durante horas. Cuando paré, simplemente se apagó", explicó sin dramatismo, casi con curiosidad por lo que había sido capaz de hacer su propio organismo.

Lo que más le llamó la atención a Alexandersson fue el ambiente del Zegama. Era su primera vez en la prueba y confesó que fue exactamente como lo había imaginado: las multitudes en la cima del Aizkorri, el pasillo humano en Sancti Spiritu, el pueblo entero convertido en tribuna. "Solo escuchabas ruido. Era una experiencia increíble".

Sus próximos objetivos en 2026: orientación, Sierre-Zinal y OCC

Llegó al País Vasco con una semana de entrenamiento previo sobre el terreno, sin splits prefijados ni estrategia de tiempos. "Siempre corro por sensaciones", apuntó. Con esa filosofía y en ese estado de forma "normalmente estoy mejor un poco más tarde en la temporada, porque hago mucho esquí en invierno", Tove se va ahora hacia un Campeonato de Europa de orientación en tres semanas y con Sierre-Zinal y el OCC de Chamonix en el horizonte de la temporada.

El Zegama 2026 deja una nueva marca femenina oficial y la confirmación de que Tove Alexandersson puede ser el gran nombre del trail internacional de este año.