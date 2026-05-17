Tove Alexandersson pulveriza el récord de Zegama en su debut y Elazzaoui repite victoria en la edición del 25 aniversario

La Zegama-Aizkorri tenía todos los ingredientes para una edición histórica. Y los utilizó todos. El 25 aniversario de la maratón vasca dejó este domingo un resultado que tardará años en digerirse: Tove Alexandersson ganó en su debut y destrozó el récord femenino con un tiempo de 4:08:09, más de ocho minutos por debajo de los 4:16:43 que Nienke Brinkman había establecido en 2022 en condiciones radicalmente mejores. Con barro, lluvia y el Sancti Spiritu empapado. En su primera vez en Zegama.

La sueca partía como favorita, pero nadie esperaba esto. Ni ella misma. “Estoy súper contenta, porque quizá había muchas expectativas puestas en mí, incluso más altas que las que yo tenía sobre mí misma. Sé que no basta con salir ahí y correr; tienen que salir bien muchas cosas. Ha sido realmente muy duro. He tenido que luchar por cada zancada, pero estoy muy feliz con las sensaciones que he tenido”, declaró al cruzar la meta. Y añadió algo que resume perfectamente lo que es Zegama para quien lo vive por primera vez: “Tenía que vivir esta experiencia y ha sido increíble. Con todas las condiciones —el barro, el tiempo— se sentía como una auténtica Zegama. Creo que he vivido una de las Zegamas más bonitas.”

Detrás de Alexandersson, dos corredoras vascas que ya tienen Zegama tatuada en el palmarés. Malen Osa fue segunda con 4:23:56 —tercer podio consecutivo en tres participaciones— y Sara Alonso, defensora del título, terminó tercera con el mismo crono después de una carrera en la que el barro le pasó factura. “Sabía que alcanzar a Tove sería una quimera. Cuando me ha pasado Malen he intentado seguirla, pero me he caído no sé cuántas veces y al final he decidido hacer mi carrera. Lo he dado todo y he conseguido mi mejor tiempo en Zegama”, explicó Alonso. Osa, por su parte, fue directa al valorar el nivel de la ganadora: “En cuanto a Tove, ahora mismo está en otra liga.”

Elhousine repite éxito

En masculino, Elhousine Elazzaoui escribió su propio capítulo histórico: segundo campeón consecutivo de Zegama después de Kilian Jornet, el único que lo había logrado antes.

El marroquí de NNormal controló una carrera muy disputada en la que Rémi Bonnet marcó el ritmo inicial, Pattis le pisó los talones durante kilómetros y la lesión de Jornet cambió el guión a partir de Andraitz. “No quería salir descontrolado desde el principio. He estado muy concentrado y en los últimos kilómetros intenté marcharme en solitario. Ganar otra vez Zegama es algo histórico para mí”, declaró Elazzaoui.

Daniel Pattis fue segundo con 3:45:27 y Taylor Stack, el gran sorprendente del día, completó el podio con 3:52:17.

Elhousine repite éxito en Zegama / GTWS

Kilian Jornet terminó 43º con 4:19:23, limitado por unas molestias en la pierna izquierda que le impidieron competir desde Andraitz. "En la salida me encontraba bien y en las subidas iba fuerte, pero en los llanos y en las bajadas notaba dolor y he visto que ya no podría luchar por la victoria. Aun así, la carrera ha sido muy bonita y muy disputada”, explicó el catalán, que tuvo palabras para el ganador: "Me alegro mucho por Elhousine porque es un atleta con una calidad brutal, muy humilde y con una forma de ser muy tranquila".

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Zegama 2026 queda ya en el recuerdo. Con récord, con barro, con una campeona que llegó por primera vez y se llevó la txapela y la historia. Como siempre, Zegama fue Zegama.