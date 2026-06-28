Tove Alexandersson gana el Marathon du Mont-Blanc con récord histórico... ¡y se cuela entre los mejores hombres!

Tove Alexandersson hizo en Chamonix lo que llevaba toda la temporada anunciando con sus resultados: ganó el Marathon du Mont-Blanc 42K y pulverizó el récord femenino absoluto de la prueba con 3:55:07. Un tiempo que mejora en más de 16 minutos el anterior récord vigente que Judith Wyder había establecido en 2024 con 4:11:12.

La sueca de Salomon no solo ganó la carrera con autoridad, sino que terminó en la undécima posición de la clasificación general masculina y femenina, por delante de cientos de hombres de élite en uno de los campos más competitivos de la historia de la prueba.

Ese dato, el undécimo puesto absoluto, merece un párrafo aparte. El Marathon du Mont-Blanc no es una carrera de populares. Es una prueba con más de 350 atletas de élite en la línea de salida, con el campeón del mundo de trail corto, el campeón de Europa, especialistas alpinos de toda Europa y África, y algunos de los mejores corredores de montaña del planeta. Terminar undécima entre todos ellos, hombres incluidos, con un tiempo de 3:55:07 es una actuación sin precedentes en la historia del trail femenino en este tipo de formato. Para ponerlo en contexto. Alexandersson acabó el maratón con un 10,26% más de tiempo que Remi Bonnet, vencedor de la prueba masculina por delante de Tranchard y Merillas. Es difícil ver estos registros en maratones de asfalto convencionales.

La carrera de Alexandersson ha sido un ejercicio de dominio desde el primer kilómetro. Pasó por Argentière (km 9,6) en 40:06, ya en primera posición femenina, y en Aiguillette des Posettes (km 17,6), el punto más alto del recorrido a 2.200 metros de altitud, había subido 38 posiciones en la clasificación general. En Vallorcine (km 23,6) su tiempo era de 2:00:17. A partir de ahí no hubo dudas y llegó a la meta, incluso, apretando.

La magnitud de lo logrado por Tove Alexandersson se entiende mejor mirando la segunda clasificada. Ida Amelie Robsahm, la noruega de ASICS Trail que terminó cuarta en Zegama 2026 y que figura entre las mejores especialistas europeas del formato maratón de montaña, cruzó la meta con 4:18:28, a 23 minutos y 21 segundos de Alexandersson. No es que la segunda hubiera tenido un mal día: Robsahm termina 26.ª de la general masculina y femenina, que es un resultado sobresaliente.

Naomi Lang fue tercera con 4:21:23, a 26:16 de la sueca. Tove no ha ganado el Marathon du Mont-Blanc 2026: lo ha dominado de una manera que no tiene precedentes en la historia femenina de la prueba. Casi media hora sobre la segunda clasificada, en una carrera de 42 kilómetros de alta montaña con el mejor campo femenino en años, lo dice absolutamente todo.

Tercer triunfo de la temporada de trail

La victoria en Chamonix es el tercer gran resultado consecutivo de Alexandersson en carreras de montaña de élite en 2026. En abril ganó el Grand Raid Ventoux. En mayo ganó la Zegama-Aizkorri con 4:08:09, récord del curso en su debut en la prueba vasca. Y este domingo ha sumado el récord absoluto del Marathon du Mont-Blanc.

Una progresión que no sorprende a quienes la conocen desde antes del trail: Tove Alexandersson es ante todo una corredora de orientación, probablemente la mejor de la historia de su disciplina, con múltiples títulos mundiales en una modalidad que exige exactamente lo que el trail de montaña premia: lectura del terreno, cambios de ritmo, precisión técnica y capacidad de mantener la concentración durante horas.

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El Marathon du Mont-Blanc 2026 ha cerrado así un fin de semana histórico para el trail mundial, en el que la Western States 100 también vivió su edición más rápida con dos récords en una sola noche. El 28 de junio de 2026 quedará en los libros de historia del trail running internacional como uno de esos días en que la disciplina avanzó varios años de golpe. Bouillard y Lichter en Auburn. Alexandersson en Chamonix. Tres récords en menos de 24 horas a miles de kilómetros de distancia.