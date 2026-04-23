BIENESTAR
Toni Acosta, actriz (53 años): "El crossfit ha sido mi gran descubrimiento para estar fuerte y rendir mejor"
La conocida actriz española ha cambiado su forma de vida gracias al deporte
Ni dietas imposibles ni rutinas eternas: Toni Acosta tiene claro cómo entrenar a los 53 años, y es que no debe ser una cuestión obsesiva, debe ser algo 'realista'. Esto se debe a que a su edad ya no busca un físico perfecto, sino algo que le permita rendir mejor día a día.
Así son las rutinas y filosofía de ejercicio de Toni Acosta
Para la actriz, es clave dar un con un equilibrio que fusione cuerpo y mente. En eso ha encontrado que es importante valerse de rutinas físicas que combinen sesiones de crossfit guiadas con ejercicios en los que pueda utilizar su propio peso.
Con estas consideraciones, Toni Acosta suele llevar a cabo dominadas, planchas, flexiones y sentadillas. Pero lógicamente, dado su ajetreado ritmo de vida no siempre puede visitar el gimnasio. Para esas situaciones ha desarrollado una 'rutina casera'.
Así pues, cuando se ve obligada a hacer ejercicio en casa, antes de acostarse la actriz se asegura de realizar 50 sentadillas, 20 flexiones y una serie de ejercicios hipopresivos. Y es que el objetivo es que incluso con poco tiempo disponible, siempre sea posible moverse un poco.
En ese sentido, también es importante la filosofía de Toni Acosta; para ella, el ejercicio es una forma de centrarse mentalmente y gestionar el estrés. Es decir, es una manera de cuidarse a sí misma y de sentirse bien incluso en los días más complicados.
Lo que la actriz transmite, pues, no es una obsesión con rutinas complicadas ni de gran exigencia mediante las que cultivar su cuerpo. El ejercicio se convierte así en terapia; en una vía de escape mediante la que hacer un 'reset'.
La realidad es que la visión de Toni Acosta contrasta con la aparente obsesión social por alcanzar cuerpos normativos a través de sesiones y sesiones de ejercicios y dietas estrictas. Y es que a fin de cuentas, una rutina física no ha de ser igual para todo el mundo.
Y tú, ¿entiendes el ejercicio como Toni Acosta o lo practicas con un fin estético? Sea cual sea la razón, hay realidad común: no todo el mundo quiere el mismo cuerpo. Pero todo el mundo necesita moverse.
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