Tom Evans, ganador de la UTMB, lidera la lista élite de la Transgrancanaria 2026

La The North Face Transgrancanaria 2026 empieza a dibujar un cartel de auténtico lujo con los primeros élites confirmados: el británico Tom Evans y la alemana Katharina Hartmurth. A más de tres meses para que suene el pistoletazo de salida —entre el 4 y el 8 de marzo— la organización ya ha logrado reunir a más de 60 atletas de primer nivel, consolidando una vez más a la carrera isleña como la gran referencia del trail invernal en el mundo.

Evans regresa a Gran Canaria con el aura de campeón. Fue en 2022 cuando dejó su sello en la modalidad Advanced, imponiéndose con autoridad a Aritz Egea y Mathieu Delpeuch. Desde entonces, su trayectoria no ha hecho más que crecer: campeón del UTMB, vencedor en pruebas icónicas como Western States 2023, MIUT 2022 o Tarawera 2020, y un sólido índice ITRA 937 que lo sitúa entre los corredores más completos del planeta.

Ahora vuelve para afrontar el desafío de la Classic, una distancia que eleva la exigencia y que promete un duelo entre grandes figuras de la larga distancia.

Hartmurth, cabeza de cartel femenina

En categoría femenina, el nombre propio es Katharina Hartmurth. La alemana del equipo Hoka ya demostró en 2023 que la Transgrancanaria Classic se adapta a su estilo: fue cuarta y dejó la sensación de tener margen de mejora.

Llega a la edición de 2026 como una de las corredoras más en forma del circuito, con un año brillante que incluye dos terceros puestos en UTMB y Hardrock 100, además de un ITRA 779 y un palmarés que impresiona: campeona del Tor des Géants 2024 —352 km y más de 25.000 metros de desnivel positivo— y plata en el Mundial de Innsbruck 2023.

ARISTA

El impacto internacional de la prueba grancanaria vuelve a quedar patente en su vinculación con el World Trail Majors, el circuito que reúne a algunas de las carreras más representativas por su identidad, diversidad y respeto a la esencia del trail. Las modalidades Classic y Marathon serán puntuables en la temporada 2026, un aliciente que atrae tanto a élites como a corredores populares que buscan retos con sello propio.

El campeonato viene de coronar a Sunmaya Budha y Caleb Olson —flamante ganador de la Transgrancanaria 2025— en la categoría Ultra Distance, y a los chinos Fuzhao Xiang y Juanjuan Yang en las Short Series. Nombres que se suman a una lista de campeones donde figura la mítica Courtney Dauwalter, posiblemente la mejor corredora de montaña de la historia, y el portugués Miguel Arsenio.

Con su habitual combinación de paisajes volcánicos, clima perfecto y un trazado que exige tanto como enamora, la The North Face Transgrancanaria 2026 apunta a convertirse en una de las ediciones más potentes de su historia. Y lo hace apoyada por instituciones locales y empresas que han contribuido a convertirla en una cita imprescindible en el calendario mundial del trail running.