Tom Evans conquista la UTMB en una edición histórica en Chamonix

La UTMB 2025 ya tiene campeón y su nombre es Tom Evans. El británico, uno de los grandes favoritos, firmó una actuación incontestable para alzarse con la victoria en Chamonix tras completar los 175 kilómetros y 9.858 metros de desnivel positivo en un tiempo de 19 horas, 18 minutos y 58 segundos.

Un crono brillante que, sin embargo, queda marcado por las duras condiciones meteorológicas que azotaron a los corredores desde la primera noche, con lluvia constante, frío intenso y tramos de viento que obligaron incluso a modificar el recorrido en las Pyramides Calcaires.

Evans, que hace un año había abandonado la carrera en pleno desencanto, regresó a los Alpes con la lección aprendida. Su planteamiento fue agresivo pero sostenido, dominando en los tramos decisivos de la madrugada y controlando siempre a sus rivales más directos.

El estadounidense Ben Dhiman terminó segundo en 19:51:37, a más de media hora, mientras que el podio lo completó otro británico, Josh Wade, con 20:05:06, confirmando el dominio anglosajón en esta edición.

El top 10 reflejó la dureza de la prueba, con figuras como Ji Duo, Thibaut Garrivier o el veterano Ludovic Pommeret manteniéndose en las posiciones de honor, pero también con la ausencia de nombres ilustres como François D’Haene, obligado a abandonar en Lac Combal por dolores en la pierna derecha. Su retirada simboliza la crudeza de una edición que ya pasará a la historia como una de las más difíciles de los últimos años.

El balance general de la prueba masculina deja un dato revelador: el elevado número de abandonos (una tasa superior al 21%). El mal tiempo y el frío nocturno pasaron factura desde los primeros compases, arrastrando a corredores de primer nivel a abandonar antes de alcanzar siquiera la mitad del recorrido. A la dureza física se le sumó un componente psicológico que se cobró víctimas inesperadas.

Ni Pablo Villa, ni Miguel Heras ni Ionel Manole...

Para España, la UTMB 2025 supone un duro golpe. Por primera vez en muchos años, ningún corredor español logró entrar en el top 50 de la clasificación masculina.

Los intentos de figuras como Pablo Villa, Miguel Heras o Ionel Manole se vieron frustrados por la fatiga o directamente por abandonos en Arnouvaz o La Fouly.

Los siete españoles con mejor UTMB Index abandonaron / UTMB

En meta, el mejor representante nacional quedó relegado a posiciones muy alejadas de la élite, en contraste con otras ediciones en las que nombres españoles habían brillado en el podio o en el top 10.

La foto final en Chamonix muestra a un Tom Evans consagrado como uno de los grandes corredores de su generación, capaz de dominar en las 100 millas más prestigiosas del mundo y de sobreponerse a las trampas del clima.

Un triunfo que abre un nuevo capítulo en la historia de la UTMB y que confirma que el trail running mundial vive una transición: nuevas caras al frente, mientras algunos referentes históricos caen víctimas del paso del tiempo y de la dureza extrema del Mont Blanc.