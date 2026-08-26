Tom Evans explica por qué no defiende su corona en el UTMB 2026: "No dudaba de poder ganar; dudaba de poder terminar"

Tom Evans no defenderá este viernes su victoria en el UTMB. El británico, campeón en Chamonix en 2025, ha explicado a pocos días de la carrera los motivos de una decisión que no tiene que ver con falta de ambición ni con creer que no podía volver a ganar. "La razón por la que no me puse en la línea de salida no es porque no creyera que podía ganar, sino porque no estaba seguro de poder terminar", explicó Evans en una entrevista publicada por Freetrail en YouTube durante la semana del UTMB 2026.

La decisión venía gestándose desde mucho antes. Evans reconoce que, antes incluso de correr y ganar el UTMB 2025, ya se había prometido que no regresaría al año siguiente. "Antes de la carrera del año pasado había decidido que, saliera bien o mal, no correría la edición de 2026".

Pero ganar en Chamonix cambió el escenario. La victoria, que define como la mejor de su carrera profesional, despertó la tentación de volver. Acabó inscribiéndose y dejó abierta la posibilidad de competir si su temporada permitía llegar en condiciones.

Su abandono posterior en Hardrock parecía incluso ofrecer una oportunidad. Evans pensó que podía aprovechar el bloque de entrenamiento y altitud para preparar el UTMB. Sin embargo, al retomar la carga apareció una señal difícil de ignorar.

"Las cosas simplemente no estaban encajando", reconoce. Tardaba más de lo habitual en recuperarse y empezó a notar molestias dispersas. No había una lesión concreta. "No era el Aquiles derecho ni una zona específica. Eran los dos tobillos, las dos caderas, la zona lumbar".

La sensación era más global. "Todo me estaba diciendo: has trabajado muchísimo, necesitas un descanso". Fue entonces cuando Evans y su equipo, con su entrenador Scott Johnston como principal referencia, cambiaron la pregunta. Ya no se trataba de determinar si podía ganar el UTMB. "La pregunta fue: '¿Crees que puedes terminar el UTMB?'. Y la respuesta fue no".

Tom Evans es el último ganador del UTMB / Quentin Iglesis

Evans admite que una versión más joven de sí mismo probablemente habría forzado la situación. Ahora aplica una máxima que Johnston le ha repetido durante años: "Si quieres terminar primero, primero tienes que terminar".

La historia todavía tuvo un último giro. Unos diez días antes de la carrera, después de enlazar varias semanas buenas de entrenamiento, Evans estuvo cerca de contactar con UTMB para valorar un regreso. Poco después sufrió un virus gastrointestinal, al igual que su mujer Sophie, que terminó de confirmar la decisión.

"Estuve a punto de escribirles para decir: '¿Qué pensáis, quizá podría volver?'. Después pasé unas horas en el baño y todavía no estoy completamente recuperado. Definitivamente fue la decisión correcta no correr".

El campeón de 2025 estará esta vez en Chamonix desde el otro lado. Sin dorsal, pero con una reflexión que resume bien el cambio de mentalidad de uno de los grandes nombres de las últimas ediciones: no se retiró porque pensara que no podía ganar. Se retiró porque no podía garantizarse algo mucho más básico, llegar a meta.