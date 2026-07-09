Tom Evans y Courtney Dauwalter, cabezas de cartel del Hardrock 100, el ultra más duro de Estados Unidos

Silverton, la pequeña localidad minera del sur de Colorado, vuelve a convertirse este viernes 10 de julio en el epicentro del trail mundial. El Hardrock 100 Endurance Run reúne a 147 corredores dispuestos a enfrentarse a uno de los recorridos más duros que existen: 160 kilómetros con 10.060 metros de desnivel positivo, una altitud media de 3.350 metros y un techo en Handies Peak, a 4.282 metros.

La salida está fijada a las 14:00 horas en España (las 6:00 de la mañana en Silverton) y el límite para terminar es de 48 horas. Quien lo consigue, besa la roca pintada que da nombre a la carrera.

Este año el circuito se corre en sentido horario, la variante que los veteranos conocen como "subir por los muros y bajar por las rampas": ascensos más cortos pero más pronunciados y descensos largos y suaves. La organización ha recuperado además el avituallamiento histórico de Grouse Gulch, lo que deja el trazado ligeramente más corto que el año pasado. Cerca de Ouray sigue activo el incendio de Gold Mountain, aunque de momento no afecta al recorrido.

En categoría femenina todas las miradas apuntan a Courtney Dauwalter. La estadounidense regresa tras un año de descanso en el que Katie Schide, baja esta edición por lesión, le arrebató el récord absoluto con un 25:50.

Dauwalter llega con apenas 65 días de margen desde su segundo puesto en el Cocodona 250 Mile, pero pocos dudan de su favoritismo. "Es la corredora más completa que ha pasado por Hardrock en la última década", repiten los organizadores cada año que compite.

Courtney Dauwalter, leyenda del ultra trail / FRANCK ODDOUX

Enfrente tendrá a Careth Arnold, ganadora del TDS 2025 que debuta en Silverton, y a Tara Dower, que afronta un doblete arriesgado tras ser sexta en Western States solo 13 días antes.

Evans y Pommeret, el duelo

En hombres, el francés Ludovic Pommeret aspira a su tercer triunfo consecutivo a los 50 años, algo inédito en la historia reciente de la prueba. Su gran rival será el británico Tom Evans, ganador de Western States en 2023 y del UTMB en 2025, para quien una victoria aquí le dejaría a un paso del Grand Slam que solo han completado Kilian Jornet, Courtney Dauwalter y Katie Schide.

El estadounidense Jimmy Elam, con seis victorias seguidas en carreras de montaña del oeste de Estados Unidos, completa el trío de favoritos. David Ayala y Jason Schlarb aparecen como los outsiders con más opciones de dar la sorpresa.