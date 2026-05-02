Tòfol Castanyer amplía su leyenda con el quinto Camí de Cavalls: "El secreto es cuidarse, pero sobre todo pasarlo bien"

185 km, 100 km, 85 km, 58 km... y ahora 44 km. No hay distancia que se le resista a Tòfol Castanyer en el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026. El corredor mallorquín volvió a agrandar su leyenda en la isla balear al conseguir una quinta victoria en cinco modalidades distintas de una carrera que ya forma parte de su historia deportiva.

Lo de Tòfol con el Camí de Cavalls va mucho más allá de una simple relación entre corredor y competición. Es una conexión construida durante años, a base de esfuerzo, ambición y una manera muy particular de entender la montaña. En Menorca ha ganado en la larga distancia, en recorridos intermedios y ahora también en una prueba más rápida, la de 44 kilómetros, que completaba una colección prácticamente irrepetible.

"Estoy bien, cansado pero contento", explica a SPORT tras la carrera. "Ha sido una prueba corta, me van más las largas... pero he tenido la suerte de correr todas las distancias y de ganarlas todas", reconoce.

A sus casi 54 años, Tòfol volvió a demostrar que sigue teniendo intacto el instinto competitivo. La edad no le ha borrado el hambre ni esa capacidad para leer las carreras que solo tienen los corredores con mucho oficio. "A pesar de la edad, cuando me pongo un dorsal mi idea es intentar ir a por todas", admite. "Sabía que no era fácil porque hay gente muy joven, pero he sabido gestionar bien".

Playa Trail Menorca CdC 2026 / José Miguel Muñoz

La victoria tuvo además una carga emocional muy especial. No era solo completar el pleno en el Camí de Cavalls, sino hacerlo con una dedicatoria marcada en la cabeza y en el corazón. "Quería dedicar el triunfo a una serie de personas que este último año han marchado, entre ellas mi madre", admite. "Victoria conseguida, dedicatoria hecha y la verdad que es un lujo poder decir que he ganado las cinco pruebas del Camí de Cavalls", sentencia.

Tòfol no necesitaba esta victoria para confirmar lo que ya era evidente: es una de las grandes referencias del trail español. Pero triunfos como este explican por qué su figura sigue tan vigente. Porque no compite por cumplir expediente, ni por vivir de lo que fue; compite porque todavía disfruta, porque todavía se exige y porque, cuando se coloca un dorsal, sigue apareciendo ese corredor que no sabe salir a medias.

"Cumpliré los 54 en unos días. El secreto es cuidarse, pero sobre todo pasarlo bien", contempla. "Disfruto entrenando, compitiendo... al principio no pensaba que estaba para ganar la carrera, pero es ponerme el dorsal y no saber actuar de otra manera. Me encanta correr, me encanta competir, me encanta ganar si puedo", apunta.

Tòfol Castanyer en la meta de la Formentera All Round Trail / Agencias

Su planteamiento inicial no pasaba por romper la carrera desde el principio: "Hoy al principio no tenía que salir a atacar, pero he visto que nadie salía muy fuerte y he tirado hacia adelante", reconoce. Sin embargo, las sensaciones y el ritmo del grupo le fueron llevando hacia delante. Vio que podía tomar la iniciativa y no dudó. Como tantas otras veces a lo largo de su carrera, entendió el momento antes que los demás: "Me lo sigo pasando bien, soy consciente de la edad que tengo, pero no me importa".

Ahí está quizá la clave de su longevidad deportiva. En saber cuidarse, pero también en conservar la ilusión. En seguir disfrutando del entrenamiento, de la competición y de ese punto de incertidumbre que aparece cada vez que empieza una carrera. Tòfol Castanyer sigue corriendo con la cabeza de quien conoce cada límite, pero con el corazón de quien todavía se emociona al pelear por una victoria. En Menorca volvió a hacerlo. Cinco distancias, cinco triunfos y una leyenda que sigue creciendo en el Camí de Cavalls.