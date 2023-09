Tita Llorens: “Cuando preparo un reto hago unos 70 kilómetros semanales”

Tita Llorens (Ciutadella, 1968) es nadadora de aguas abiertas, y ha conseguido retos como el cruce del Canal de Menorca o el de Ibiza a Jávea, que cuenta con la friolera de 100km.

A pesar de no ser conocida por el gran público, la menorquina Tita Llorens es una de las nadadoras de aguas abiertas más destacadas de nuestro país. Entre algunos de sus logros cuenta con el cruce de Ibiza a Jávea, 100 km que realizó en 36 horas y sin neopreno, y más recientemente se ha convertido en la primera europea en cruzar a nado el Río de la Plata, una travesía de 42 km que completó en 12 horas y 24 minutos.

¿De dónde viene este amor por la natación en aguas abiertas?

Empecé en la piscina a los 30 años, y vi que me gustaba mucho nadar y sobre todo entrenar. Un día me propusieron hacer la parte de natación de un triatlón sprint, dije que sí y la sensación me encantó. Se me dio bien ese día y a partir de ahí empecé a buscar cositas para hacer. Una travesía de 3.000m, luego una de 7.000m, luego una de 10km, luego el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Menorca...

¿Qué te motivó a buscar retos como estos?

Pues las sensaciones, la idea de que había encontrado lo que a mí me gustaba. Podríamos decir que estoy mejor dentro del agua que fuera.

Has conseguido gestas mayúsculas, como el cruce de Ibiza a Jávea, 100 km sin neopreno. ¿Cómo te preparas para este tipo de retos?

Pues entrenando mucho... Cuando preparo un reto hago unos 70 kilómetros semanales, que son muchos para una persona que no es profesional. Tengo un trabajo de ocho horas diarias, y compaginar todo esto no es fácil.

¿Y cómo lo haces?

Pues estando muy poco en casa... Trabajo en una constructora de piscinas, ¡así que imagínate tú! ¡Estoy todo el día en agua! Cuando no estoy en la piscina, pues estoy trabajando. Siempre digo que tengo horarios muy extremos, porque trabajo en horario partido, y hay veces que salgo a las 22h de la piscina y a las 7 de la mañana ya estoy otra vez en el agua. Pero es lo que tengo que hacer cuando quiero preparar un reto de estas características.

¿Y estos cruces quién los paga? ¿Tienes patrocinadores?

No, los pago yo. Y haciendo un gran esfuerzo, tanto mi pareja como yo, porque claro, al final esto es trabajo de dos. Estoy casada, tengo una niña que es ya grande, pero al final, puedo hacer esto porque estamos de acuerdo con mi pareja. Los pocos ahorros que podamos tener los dedicamos a esto.

¿Y por qué crees que los patrocinadores no se han acercado a ti o no te dan el apoyo necesario?

Yo creo que es porque no consiguen visibilidad. Yo entiendo que ver a una persona nadar durante 36 horas seguidas tiene que ser aburrido... Y, sinceramente, que un periódico como el vuestro tenga que hacer un suplemento especial para dedicar algo de espacio a estos deportes, creo que ya dice mucho de lo que hay. Lo que vende es el fútbol.

El pasado mes de febrero cruzaste a nado el Río de la Plata (Argentina). ¿Tienes en mente tu próximo reto?

Quiero ir otra vez a Sudamérica, y hacer dos travesías. Lo estoy perfilando aún, pero la idea es hacer, en un período de 15 días, una travesía en Brasil y una en Bariloche, en un lago de montaña. Sí que es verdad que es un reto bastante caro, y tengo que mirar de cuadrar todo y ver cómo lo puedo encajar, pero la idea que tengo es esta.

¿De cuántos kilómetros estamos hablando?

La travesía de Brasil son 35 km y la de Bariloche son 20 km. Para mí no son muchos kilómetros, pero al fin y al cabo son dos travesías. Además, está la dificultad añadida de que tendría muy poco tiempo de descanso, que una es en el mar y la otra en un lago que puede estar entre 11 y 14 grados... Todo esto le da un punto bastante duro. En febrero crucé el Río de la Plata, y si en 2024 consigo completar la travesía de Brasil y la de Puerto Blest en Bariloche, conseguiría la llamada Triple Corona Sudamericana.