BIENESTAR
El tipo de ejercicio que ha dejado a los científicos sin palabras por su impacto en la longevidad: "Puede sumar años de vida con menos esfuerzo del que imaginas"
Un nuevo análisis señala que no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor: una actividad concreta destaca por encima del cardio tradicional
Casi todo el mundo, hombres y mujeres por igual, tiene ese mismo objetivo: vivir el mayor número de años posible. Y no solo eso, sino hacerlo con la mejor calidad de vida, manteniendo una buena salud física y mental.
Por eso, cada vez más personas en España están interesadas en cambiar pequeños hábitos del día a día y mejorar su estilo de vida con la idea de ganar bienestar y, en definitiva, vivir mejor durante más tiempo.
El ejercicio ideal para sumar años de vida
Hoy en día hay tanta información sobre hábitos saludables que, lejos de ayudar, a veces acaba generando más dudas que respuestas. Entre recomendaciones por todas partes, no siempre es fácil saber cuáles merece la pena incorporar de verdad en el día a día.
Y lo cierto es que algunos de esos consejos son tan exigentes o poco realistas que, en lugar de motivar, terminan provocando frustración cuando intentamos aplicarlos sin éxito.
Ante este panorama, un reconocido entrenador de fitness ha explicado en una entrevista que hay un estiramiento que conviene hacer a diario para mantener el cuerpo más ágil y "joven".
Según él, se trata de "el mejor estiramiento del mundo": un movimiento global que implica todo el cuerpo, mejora la movilidad y activa distintos grupos musculares al mismo tiempo. Sigue estos pasos:
- Empieza en posición de plancha alta, con las manos justo debajo de los hombros y el cuerpo completamente recto, desde la cabeza hasta los talones.
- Desde ahí, da un paso adelante con el pie derecho y colócalo por fuera de la mano derecha, entrando en una estocada profunda. La rodilla delantera debe quedar alineada con el tobillo para no forzarla.
- A continuación, eleva el brazo derecho y gira el torso hacia ese lado, estirándolo hacia arriba. La mirada acompaña la mano para ayudar a abrir la zona del pecho y mejorar la movilidad de la columna.
- Vuelve a bajar el brazo y apóyalo de nuevo en el suelo, en la parte interior del pie adelantado.
- Después, estira la pierna delantera llevando el peso ligeramente hacia atrás. Mantén esa posición unos 10 segundos para notar el estiramiento en la parte posterior del muslo.
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