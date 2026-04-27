El tipo de ejercicio que ha dejado a los científicos sin palabras por su impacto en la longevidad: "Puede sumar años de vida con menos esfuerzo del que imaginas"

Casi todo el mundo, hombres y mujeres por igual, tiene ese mismo objetivo: vivir el mayor número de años posible. Y no solo eso, sino hacerlo con la mejor calidad de vida, manteniendo una buena salud física y mental.

Por eso, cada vez más personas en España están interesadas en cambiar pequeños hábitos del día a día y mejorar su estilo de vida con la idea de ganar bienestar y, en definitiva, vivir mejor durante más tiempo.

El ejercicio ideal para sumar años de vida

Hoy en día hay tanta información sobre hábitos saludables que, lejos de ayudar, a veces acaba generando más dudas que respuestas. Entre recomendaciones por todas partes, no siempre es fácil saber cuáles merece la pena incorporar de verdad en el día a día.

Y lo cierto es que algunos de esos consejos son tan exigentes o poco realistas que, en lugar de motivar, terminan provocando frustración cuando intentamos aplicarlos sin éxito.

Mujer haciendo ejercicios de fuerza / CMS

Ante este panorama, un reconocido entrenador de fitness ha explicado en una entrevista que hay un estiramiento que conviene hacer a diario para mantener el cuerpo más ágil y "joven".

Según él, se trata de "el mejor estiramiento del mundo": un movimiento global que implica todo el cuerpo, mejora la movilidad y activa distintos grupos musculares al mismo tiempo. Sigue estos pasos: