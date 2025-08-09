El "Tinder de las montañas" arrasa: así conecta a solteros amantes de la naturaleza

En la era de las apps y los algoritmos, encontrar el amor a 2.000 metros de altitud puede parecer una locura romántica. Pero en Suiza, esta locura ha cobrado forma real con el llamado “Tinder de las montañas”, una sencilla pero emotiva iniciativa que ya ha conectado a decenas de solteros amantes de la naturaleza.

Todo comenzó con Thibaud Monney, un joven suizo de 29 años que, tras ascender en solitario la Dent de Broc, escribió en el cuaderno de registro de la cima: “La próxima vez seremos dos”. Añadió su número de teléfono. Días después, alguien le llamó. Esa chispa fue el inicio de un fenómeno inesperado. Thibaud aceptó el reto que le propusieron sus amigos y empezó a dejar cuadernos rojos en otras montañas de la región de Friburgo: Teysachaux, La Vudalla, Vanil de l’Ecrin, Wandflue, Les Merles… Ya son siete cimas con su “quadern vermell”.

La mecánica es sencilla: los excursionistas pueden anotar su nombre, edad, teléfono, aficiones y algún mensaje que refleje su personalidad. Solo quienes alcanzan la cima tienen acceso, lo que convierte a la propia montaña en un filtro natural: compartir esa pasión y demostrar el esfuerzo físico ya genera un punto de partida común.

La historia de Cathy y Patrick es una de las más simbólicas. Ella dejó un mensaje en el cuaderno del Wandflue, a 2.133 metros: “Me gustan las caminatas suaves… y una copa de vino después”. Una semana después, él lo leyó y decidió escribirle. Hoy son pareja, y han vuelto juntos al mismo pico donde se cruzaron sus caminos.

"Un amor compartido por la naturaleza es un buen filtro", resume Cathy. Y no es la única. Monney recibe mensajes de gratitud de parejas y amigos que se han conocido gracias a sus cuadernos. Él mismo ha encontrado el amor gracias a esta idea, aunque en su caso fue después de una entrevista en televisión.

Lejos del ruido digital, esta iniciativa recupera la magia de los encuentros improbables. Entre rocas y vistas panorámicas, el amor —o al menos la conexión humana— encuentra aquí una ruta alternativa, sin pantallas ni algoritmos. Solo naturaleza, sinceridad… y una libreta roja.