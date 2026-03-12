Tim Spector, experto en microbiota, sobre el consumo de café en deportistas: "Los que lo beben tienen una microbiota más diversa"

El café vuelve a ganar terreno en el debate sobre la salud. Tim Spector, epidemiólogo, experto en microbiota y cofundador de la empresa de nutrición Zoe, ha defendido públicamente los beneficios de esta bebida apoyándose en estudios recientes y en una idea que cada vez tiene más recorrido científico: lo que tomamos también moldea el ecosistema bacteriano del intestino.

La frase con la que ha resumido ese mensaje no ha pasado desapercibida: "Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores". No es un comentario aislado ni una simple opinión. Spector se apoya en un estudio publicado en "Nature" en el que se identifican más de 100 especies bacterianas relacionadas con el café, un dato que refuerza la creciente atención que despierta esta bebida más allá de su clásico efecto estimulante.

En esa línea, el experto habla de una bacteria concreta, Lawsonibacter asaccharolycticus, que considera beneficiosa y cuya presencia sería entre seis y ocho veces más abundante en quienes consumen café. Según explica, este tipo de bacterias participa en la producción de metabolitos con capacidad para regular la inflamación, un aspecto clave para la salud digestiva.

La reflexión de Spector encaja con una corriente cada vez más extendida en nutrición y rendimiento físico: la salud intestinal ya no se interpreta solo como una cuestión digestiva, sino como un factor con impacto en la inflamación, la recuperación, la energía disponible y el bienestar diario.

El efecto del café en el deporte

En el ámbito deportivo, este efecto del café sobre la microbiota también empieza a despertar interés entre nutricionistas y preparadores físicos. Una microbiota intestinal más diversa se asocia con mejor metabolismo energético, menor inflamación y una recuperación muscular más eficiente, tres factores clave para quienes practican actividad física de forma regular.

Diversos estudios apuntan a que los deportistas suelen presentar un ecosistema bacteriano más rico que la población sedentaria.

La importancia de la fibra en el café filtrado

Uno de los puntos que más llama la atención de su explicación es que una taza de café filtrado puede aportar alrededor de 1,5 gramos de fibra soluble, una cantidad que sitúa en un rango parecido al de una mandarina. Ese detalle resulta especialmente relevante porque la fibra soluble ayuda a alimentar a las bacterias beneficiosas y a mantener un ecosistema digestivo equilibrado. A eso suma la presencia de minerales como magnesio y potasio, presentes en una taza convencional de unos 240 mililitros.

Más de una taza de café al día puede ser beneficioso / FREEPIK

Spector también recuerda que la imagen del café ha cambiado mucho con el paso de los años. "Cuando estudiaba medicina en la década de 1980, se creía que era muy peligroso, especialmente para el corazón", señala. Esa visión, sostiene, ha ido perdiendo fuerza conforme han aparecido nuevas investigaciones.

De hecho, cita trabajos que apuntan a que quienes toman café a diario podrían tener un 15% menos de riesgo de sufrir enfermedades del corazón, mientras que otras investigaciones publicadas en "European Heart Journal" relacionan su consumo moderado con una menor mortalidad general y con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.