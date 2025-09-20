Si tienes más de 60 años y sales a caminar, no olvides hacer también este ejercicio

En cualquier edad, caminar es una actividad que aporta múltiples beneficios para la salud. Este actividad no requiere una alta capacidad física y se puede adaptar en función de la edad del deportista. Además, no necesitas más equipamiento que un buen calzado y ropa deportiva.

Es fundamental caminar a buen ritmo y con una buena postura. La técnica es clave para conseguir el mejor resultado posible para nuestra salud. Es importante difrenciar un paseo de caminar activamente. Por este motivo, recuerda estos pasos:

Cabeza alta.

Mirada hacia adelante.

Espalda recta y sin tensión.

Hombros relajados.

Balanceo natural de los brazos.

Movimientos coordinados.

Postura correcta.

En este contexto, salir a caminar todos los días puede tener múltiples beneficios para el cuerpo. Esta actividad mejora la flexibilidad de las piernas, aumenta la fuerza y la resistencia, mejora la calidad del sueño, previene la diabetes, reduce el estrés, refuerza los huesos, reduce el dolor de las articulaciones y los músculos y ayuda a controlar el peso corporal.

No obstante, salir a caminar puede no ser suficiente a partir de los 60 años. Con el paso del tiempo, se produce una pérdida de fuerza y se reduce la masa muscular. Afortunadamente, a través del entrenamiento de fuerza podemos activiar la musculatura y mantener la movilidad.

Según un estudio de la Universidad de Copenhague, publicado en 'American Journal of Physiology', el entrenamiento de pesas fortalece la conexión entre los nervios y los músculos, mejorando la comunicación entre las fibras musculares y las neuronas.

Casper Søndenbroe, coautor de la investigación, reveló que "hasta ahora, los investigadores no habían podido demostrar que el entrenamiento con pesas pudiera fortalecer la conexión entre las neuronas motoras y los músculos".

Sin embargo, el estudio danés lo ha conseguido: "Nuesto estudio es el primero en presentar hallazgos que sugieren que este es efectivamente el caso", apuntaba el investigador.