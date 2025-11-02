Estos han sido los tiempos de Verdeliss y Pitufollow en el Maratón de Nueva York 2025

El Maratón de Nueva York ha acaparado los focos del mundo del 'running'. Más de 55.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo se dieron cita en las calles neoyorkinas para recorrer los distritos de Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx a lo largo de los tradicionales 42,195 kilómetros en una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan.

En categoría masculina, Benson Kipruto le ganó la partida a Alexander Mutiso en la victoria más ajustada de los últimos años, que se tuvo que resolver en el 'photo finish' dado que los dos pararon el crono en 2:08:09. El otro duelo de la mañana lo protaginizaron Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele, el último de estas dos leyendas en las grandes pruebas.

En categoría femenina, la gran dominadora volvió a ser Hellen Obiri. La atleta keniata se apuntó la victoria por segunda edición consecutiva, esta vez marcando un tiempo de 2:19:51.

Entre los innumerables atletas y aficionados que se dieron cita en las calles de Nueva York también se encontraban algunos representantes españoles. Entre ellos destacan los influencers Verdeliss y Pitufollow, que tuvieron una actuación destacada en el último Major del año.

Estefanía Unzú, conocida en redes como Verdeliss, marcó un tiempo de 2:56:17 minutos en su paso por línea de meta, mejorando los 2:58:22 que registró en Barcelona. La influencer, que este año fue protagonista del reto '7 maratones, 7 días, 7 continentes', corrió a un ritmo de 6:44 minutos por milla.

Sergio Turull, conocido en redes como Pitufollow y protagonista de los 1.500 kilómetros cruzando España, selló su aventura en Nueva York marcando un tiempo de 2:52:14 a un ritmo de 6:35 minutos por milla.