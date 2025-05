Todos los tiempos de Kilian en Zegama: ¿cuándo corrió más rápido? ¿Y más lento?

Pocas veces un corredor ha estado tan vinculado a una carrera como Kilian Jornet lo está a Zegama-Aizkorri. La maratón de montaña que cada primavera reúne a la élite mundial del trail en el País Vasco se ha convertido, a lo largo de los años, en el escenario más icónico del palmarés del catalán. Desde que debutó en 2007, con tan solo 19 años, hasta su última victoria en 2024, ha cruzado doce veces la línea de salida… y ha ganado en once de ellas.

Más allá de los títulos, que ya de por sí hablan de una hegemonía casi irrepetible, lo que fascina en la historia de Jornet en Zegama son sus cronos. Porque si hay algo que distingue esta carrera, además del calor del público o la dureza del recorrido por el macizo del Aizkorri, es su imprevisibilidad: el terreno puede variar de seco y rápido a un lodazal épico en cuestión de horas. Y ahí, Kilian ha sabido adaptarse como nadie.

Kilian Jornet durante la subida en Sancti Spiritu en la edición 2024 de la Zegama Aizkorri / ©Pablo Expósito ©Walden Outdoor

Un repaso a sus participaciones en la Zegama - Aizkorri

Su estreno en 2007 no fue solo una victoria: fue una irrupción. Ganó con un tiempo de 3h 56’ 59” y dejó claro que había llegado para quedarse. Al año siguiente, repitió triunfo, aunque el cronómetro se fue unos segundos por encima de las cuatro horas, en una edición marcada por el barro y la lluvia. Tras una pausa en 2009, regresó en 2010 con idéntico tiempo al de 2007. Pero lo realmente increíble es que en 2011 el catalán regresó para clavar el mismo crono: 3h 56’ 30”. Una regularidad quirúrgica que sería impensable en otro contexto, pero que en él parecía natural.

La progresión llegó en los años siguientes. En 2012, bajo la presión de un Luis Alberto Hernando en estado de gracia, apretó los dientes y rebajó su marca a 3h 56’ 04”. En 2013, en uno de los duelos más recordados de la historia de la prueba entre ambos corredores, volvió a imponerse y se quedó a las puertas del récord: 3h 54’ 38”. La gran explosión, sin embargo, llegó en 2014. Con lluvia, frío y un recorrido embarrado, Jornet voló sobre las crestas de Aizkorri y batió el récord vigente con un tiempo de 3h 48’ 14”. Aquel día, Zegama fue suya más que nunca.

Tras un año de ausencia, reapareció en 2016 y lo hizo para volver a ganar, esta vez con un cómodo margen y un tiempo en meta de 3h 50’ 03”. Su novena victoria llegó en 2019 con 3h 52’ 47”, en una edición donde el barro volvía a marcar el paso. Pero el gran salto llegaría en 2022. Con 34 años, el catalán regresó a Zegama en plena madurez deportiva y en unas condiciones perfectas para firmar su mejor actuación: 3h 36’ 40”. No solo fue su décima victoria, sino que logró rebajar el récord de la prueba en más de nueve minutos. Fue su versión más agresiva, más rápida, más imponente.

Dos años después, en 2024, acarició de nuevo esa marca. Se impuso una vez más, esta vez con 3h 38’ 07”, y lo hizo pese a sufrir problemas estomacales en la parte final de la carrera. Para entonces, nadie dudaba ya de que Zegama era su territorio natural.

¿Y su peor crono? Paradójicamente, también llegó en una victoria: 3h 59’ 33” en 2008, en una edición especialmente técnica y resbaladiza. Aun así, fue suficiente para llevarse el triunfo.

La excepción del 2015

La única vez que no ganó fue en 2015. En una carrera donde siempre ha parecido invencible, aquel año demostró al mundo que él también es humano. Jornet llegó a Zegama apenas unos días después de regresar de una expedición en el Himalaya. Sin tiempo para recuperarse, corrió lejos de su mejor versión. El italiano Tadei Pivk aprovechó el momento y se llevó la victoria con 3h 51’ 11”, mientras que Kilian cruzaba la meta en vigesimosegunda posición. Fue una edición complicada, con barro, lluvia y mucho nivel. Pero lo que más llamó la atención no fue quién ganó, sino quién no lo hizo. Porque, por primera —y única— vez, Zegama no le perteneció.

De sus once victorias, nueve han sido por debajo de las cuatro horas. Pero más allá de los números, lo que permanece es la conexión de Kilian con el evento vasco. Es la carrera en la que más veces ha competido y eso ya lo dice todo. No ha sido solo una línea de salida más en su calendario, sino un lugar al que siempre ha querido volver. Porque Zegama no ha sido solo una carrera más para él, ha sido, durante casi dos décadas, el escenario que mejor explica quién es como corredor. Este 2025, todo apunta a que su nombre no estará en la línea de salida. Una ausencia que, sin lugar a dudas, se notará.