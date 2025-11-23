Este ha sido el tiempo de Verdeliss en el Maratón de San Sebastián 2025

Estefanía Unzú, más conocida como Verdeliss, volvió a demostrar este domingo en el Maratón de San Sebastián 2025 que su idilio con la distancia de los 42 kilómetros sigue muy vivo. Apenas unas semanas después de completar el Maratón de Nueva York, la navarra regresó al asfalto para firmar una actuación notable en una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.

Verdeliss cruzó la meta con un tiempo de 2:43:15, un registro que le permitió situarse en la sexta posición femenina y que refleja el gran estado de forma en el que transita este final de año. Su ritmo medio, de 4:04 por kilómetro, confirma la progresión de una corredora aficionada que se ha convertido en un fenómeno dentro y fuera de las redes sociales.

Una atleta cada vez más consolidada

La influencer llega a Donostia apenas un mes después de completar los 42 kilómetros de Nueva York, donde firmó un crono de 2:56:17, mejorando incluso su marca lograda en Barcelona. En San Sebastián, sin embargo, Verdeliss dio un paso adelante aún mayor al rebajar su tiempo en más de 13 minutos, afianzándose entre las populares más rápidas del país.

Su participación forma parte de un año marcado por retos mayúsculos, como el mediático “7 maratones, 7 días, 7 continentes”, en el que demostró no solo resistencia física, sino también una enorme capacidad mental para gestionar esfuerzos consecutivos.

De Nueva York a San Sebastián: sin descanso

Pese al desgaste acumulado tras viajar a Estados Unidos junto a Pitufollow, otro de los nombres destacados del running popular español, Verdeliss afrontó la carrera donostiarra con ambición y valentía. La maratón vasca, conocida por su circuito rápido pero exigente en sus últimos kilómetros, fue el escenario perfecto para que la navarra volviera a brillar.

Estefanía Unzú continúa así consolidándose como una de las figuras más influyentes del running popular en España: inspira, comparte su camino y, además, continúa mejorando como atleta. Su 2:43:15 en San Sebastián no solo es una marca sobresaliente, sino la confirmación de que su evolución parece no tener techo.

San Sebastián volvió a vibrar con una nueva edición del maratón… y Verdeliss volvió a estar a la altura del desafío.