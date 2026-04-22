¿Qué tiempo hará en el Maratón de Madrid 2026?

El domingo 26 de abril, día del Maratón de Madrid 2026, amanecerá con temperaturas en torno a los 11°C en la salida y alcanzará una máxima de 25°C a lo largo de la mañana, según la previsión actualizada de Meteored.

Para ese día, la previsión en la ciudad de Madrid apunta a máximas de 25°C y mínimas de 11°C, con viento de entre 8 y 26 km/h.

Eso sí, a las 8:45, hora de salida del maratón, el termómetro estará cerca de los 12-13°C: condiciones óptimas para los corredores de élite y los que buscan marca. El problema llega a partir del kilómetro 30.

El recorrido detallado y el perfil del Maratón de Madrid / MADRID RUN

Para quienes tarden más de tres horas en completar la prueba, el calor a mediodía puede acercarse a los 22-23°C, lo que penaliza el rendimiento de forma significativa.

La temperatura ideal para correr una maratón se sitúa entre los 8°C y los 12°C. Todo lo que supere los 18°C en los tramos finales eleva el riesgo de deshidratación y empeora los tiempos.

Las rachas de viento previstas para ese domingo se sitúan entre 8 y 26 km/h. Esto significa que habrá tramos del recorrido, especialmente en el Paseo de la Castellana y en la zona de las Cuatro Torres, donde el viento puede ser un aliado o un lastre dependiendo de la dirección. Viento de cara en esa zona, en plena subida, es el escenario más desfavorable.

Consejos prácticos para el Maratón de Madrid

Con estas condiciones, la recomendación es salir con camiseta técnica de manga corta, sin malla larga. Lleva crema solar desde el primer kilómetro: el índice UV en Madrid a finales de abril ya es considerable.

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Hidrátate en todos los puntos de avituallamiento, que en el maratón son 12, incluso si no tienes sed. Y si corres por encima de las 4 horas, considera llevar sales minerales.