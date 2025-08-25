¿Qué tiempo hará en Chamonix esta semana para la UTMB?

El Ultra-Trail du Mont-Blanc siempre ha sido una batalla entre corredores, montaña y resistencia mental. Sin embargo, en la edición de 2025 aparece un cuarto adversario con nombre propio: el tiempo.

La previsión meteorológica para la semana de la gran cita en Chamonix anuncia un escenario de lluvia persistente, frío acusado y senderos embarrados que podrían cambiar por completo el guion de las tres pruebas principales: la OCC, la CCC y la UTMB.

Los primeros compases de la semana transmiten cierta calma. Tanto el lunes como el martes, la previsión en Chamonix es de cielos parcialmente despejados y temperaturas agradables, con máximas de 23 grados. Un escenario que podría engañar a los menos atentos.

A partir del miércoles, día de la OCC, la inestabilidad llega para quedarse. Con una probabilidad de lluvia del 55% y mínimas que alcanzarán los 16 grados, los corredores deberán afrontar ya un terreno resbaladizo en un recorrido que exige ritmo alto desde la salida.

El tiempo en Chamonix esta semana / ELTIEMPO

CCC: el verdadero punto de inflexión

La situación empeora notablemente el jueves, fecha marcada en rojo para la CCC. Con un 75% de probabilidad de precipitaciones y un descenso térmico hasta los 20 grados de máxima, la prueba que une Courmayeur con Chamonix se convierte en un desafío doble. Los corredores no solo tendrán que superar los 100 kilómetros y los 6.100 metros de desnivel positivo, sino también una jornada húmeda que podría traer frío en altura, pérdida de adherencia en las bajadas y un control extra sobre el material obligatorio. Chaquetas impermeables, guantes y capas térmicas dejarán de ser una formalidad para convertirse en elementos decisivos.

La UTMB: barro, frío y noches eternas

Si en la CCC se espera un día complicado, la UTMB, que arranca el viernes por la tarde, se desarrollará en condiciones todavía más duras. La previsión marca un 70% de lluvia el viernes y un 55% el sábado, con temperaturas que caerán hasta los 10 grados de mínima. En otras palabras: barro desde el inicio, humedad permanente y noches más largas de lo habitual por la sensación térmica en cotas altas.

La UTMB Montblanc es la carrera más importante del año / UTMB

Para muchos favoritos, la estrategia se redefinirá: quienes acostumbren a correr ligeros podrían pagar caro la falta de abrigo, mientras que los más experimentados en condiciones invernales tendrán ventaja. El desgaste mental será otra variable: horas de lluvia ininterrumpida y frío penetrante pueden quebrar tanto como una subida interminable.

El domingo, jornada final de la UTMB y día en que los últimos corredores cruzarán la meta, el cielo parece dar una tregua con una probabilidad de lluvia más moderada (35%). Sin embargo, el terreno ya estará marcado por el barro y el agua acumulada de las jornadas anteriores.

El material, más decisivo que nunca

En este contexto, la elección del material obligatorio será clave. Más allá de cumplir con el reglamento, cada prenda puede marcar la diferencia entre avanzar con solvencia o retirarse por hipotermia. Las capas impermeables de calidad, los calcetines de repuesto, los guantes y las linternas frontales con batería extra se convierten en los verdaderos aliados de los corredores.

La UTMB 2025 no solo se correrá en los senderos del Mont-Blanc, sino también en un tablero meteorológico que amenaza con ser despiadado. Si la montaña ya es dura en condiciones normales, la combinación de frío y lluvia anticipa una edición marcada por la épica. Quien logre resistir saldrá con la gloria no solo de vencer en Chamonix, sino también de derrotar a la naturaleza en su estado más salvaje.