Thierry Henry, exfutbolista (48 años), sorprende con su cambio físico: "Eviten el azúcar"

Thierry Henry es una leyenda del fútbol. El que fue jugador del Mónaco, Juventus, Arsenal, Barça y New York RB, además de ser internacional con la selección gala (Campeón del Mundial 1998 y de la Euro 2000), pasa su tiempo como comentarista de la televisión londinense TNT Sports. El extremo francés es considerado uno de los jugadores más influyentes de finales e inicio de la década de los 2000, como un jugador especial.

El francés se hizo grande en el Barça. Aterrizó en el Camp Nou en verano de 2007 y llegó a un vestuario donde militaban grandes nombres como Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi o Puyol. Hasta Leo sabia que llegaba una gran estrella. Hace años Messi no ocultó su orgullo y admiración por el ex delantero Thierry Henry: "El primer día que entró en el vestuario no me atrevía a mirarle a la cara. Sabía todo lo que había hecho en Inglaterra. Era una estrella. Tenía una imagen de él hecha y, de repente, estábamos en el mismo equipo", expresó el argentino hace años. Thierry Henry jugó un total de 121 partidos con el conjunto azulgrana entre 2007 y 2010.

'Tití' sigue cuidando su físico

El francés, que dejó de hacer el deporte que más le gustaba en 2014, es un ejemplo del deporte. Sigue cuidando su físico en el gimnasio, junto a su entrenador personal. Este fin de semana, en su tiempo libre, publicó una recopilación de videos y fotos mientras entrenaba. A sus 48 años, ha mostrado interés por otros deportes de forma recreativa, como el baloncesto y el tenis, aunque no de manera profesional.

"Sesión de una hora junto a mi cómplice. Y un chaleco de 10 kilos encima. Trabaja duro, come bien y sin consumir azúcar", decía en el texto de su publicación de Instagram.

Henry ha explicado que cuida su físico al máximo, tras dejar el fútbol, y que quiere tener un cuerpo impecable. En las imágenes, se le ve con abdominales y buena estética en el tren superior. Por lo que hace a las piernas, tonificadas, como era lógico.

Thierry Henry, sumergido en su cambio físico / SPORT.es

Por lo que hace a las redes sociales, Henry mantiene un perfil activo y cercano con sus seguidores, compartiendo tanto entrenamientos como momentos de ocio y reflexiones sobre el deporte.

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A menudo publica recuerdos de su carrera, charlas con excompañeros y consejos de salud y ejercicio, mostrando que, aunque retirado, sigue siendo una figura influyente dentro y fuera del campo.