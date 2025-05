The Traka, la prueba estrella del gravel nacional

Del 30 de abril al 4 de mayo de 2025, Girona se convirtió una vez más en el epicentro mundial del gravel con una edición memorable de The Traka. Más de 4.000 ciclistas de 74 nacionalidades respondieron a la llamada de un evento que, desde su nacimiento en 2019 con menos de 100 participantes, ha crecido hasta convertirse en el gran referente europeo y una de las grandes citas mundiales de esta disciplina. Miles de amantes del gravel compartieron kilómetros, emociones y, sobre todo, los valores que definen este deporte: naturaleza, libertad, esfuerzo, respeto y pasión.

The Traka ha vuelto a superar todas las expectativas. Las gestas de Tobias Kongstad, Karolina Migon, Mads Würtz Schmidt y Sofia Gomez Villafañe ya forman parte de la historia de un evento que simboliza una manera diferente de entender el deporte y la vida. Girona y su comunidad se consolidan, sin lugar a dudas, como el gran referente mundial de un deporte que no ha dejado de crecer y que aún tiene mucho futuro por delante.

Tobias Kongstad toca la gloria en The Traka 360 en el día en que Karolina Migon mantiene su corona

El viernes 2 de mayo era el día señalado para afrontar el reto de 360 kilómetros con 3.700 metros de desnivel positivo. The Traka 360 es, desde su primera edición, la prueba estrella del programa, estatus que mantiene dentro del calendario de las Gravel Earth Series, ya que es uno de los eventos que otorgan la máxima puntuación. Una carta de presentación que reunió a los mejores especialistas del mundo, reafirmándose como un referente global y como el sueño al que aspira todo atleta de gravel. Participantes llegados de todos los rincones del planeta afrontaron un recorrido exigente que combina dureza, estrategia y paisajes extraordinarios que solo Girona puede ofrecer. Tan extraordinario como el doblete memorable del PAS Team, gracias a las victorias del danés Tobias Kongstad y la polaca Karolina Migon.

Girona lloró de emoción con su llegada, y los aficionados que abarrotaron la línea de meta lo aclamaron como el nuevo rey del gravel. Tras un segundo puesto en 2023 y un quinto en 2024, Kongstad no permitió que la creciente competencia y el nivel cada vez más alto de los atletas lo apartaran de su sueño. Siguió trabajando sin descanso hasta alcanzar el cielo en este 2025, un año que siempre llevará su nombre. Lo hizo con un ataque demoledor a 160 kilómetros de la llegada; él mismo lo calificó de “estúpido” por su lejanía. Pero, a veces, la irracionalidad tiene premio: nadie pudo seguir la estela de un danés que entró en la historia de The Traka 360 con un tiempo de 11h37m30s, la mejor marca registrada hasta hoy.

Muchos otros protagonistas animaron la jornada a lo largo de los 360 kilómetros. Durante buena parte del recorrido, un numeroso grupo compartió kilómetros de adrenalina y emoción. Entre ellos, el triple vencedor de la prueba, el italiano Mattia De Marchi, y el último campeón, el estadounidense Peter Stetina. Ambos perdieron sus opciones en la subida a Els Metges, el punto clave donde se rompió la carrera, finalizando sexto y séptimo, respectivamente.

En ese mismo punto también perdió contacto el neerlandés Adne Koster, que finalmente cerraría el Top 5. La lucha por el podio se redujo al noruego Simen Nordahl Svendsen, actual campeón de las Gravel Earth Series, el canadiense Benjamin Perry y el suizo Jan Stöckli. Ante el fuerte ritmo de sus rivales, Perry acabaría cediendo para terminar cuarto, mientras que la segunda y tercera posición se decidieron en un esprint agónico donde Stöckli fue más rápido que Svendsen, cruzando la línea de meta a más de cinco minutos de Kongstad.

1. Tobias Kongstad (DEN) – 11:37:30

2. Jan Stöckli (SUI) – 11:42:59

3. Simen Nordahl Svendsen (NOR) – 11:43:01

4. Benjamin Perry (CAN) – 11:47:01

5. Adne Koster (NED) – 11:48:39

6. Mattia De Marchi (ITA) – 11:48:58

7. Peter Stetina (USA) – 11:49:00

8. Simon Pellaud (SUI) – 11:52:58

9. Roed Torbjørn Andre (NOR) – 11:52:59

10. Arno Van Den Broeck (BEL) – 11:52:59

La jornada femenina ofreció otra historia para el recuerdo. La polaca Karolina Migon logró su segunda corona consecutiva y se convirtió en la primera mujer capaz de sumar más de una victoria en The Traka 360. No fue un triunfo fácil. Como en la carrera masculina, la intensidad fue máxima y las plazas de honor no se decidieron hasta los últimos kilómetros. Un grupo de cabeza, formado por la estadounidense Sarah Sturm, la neerlandesa Gee Schreurs, la danesa Louise Valentin, la francesa Axelle Dubau-Prévot y la propia Karolina Migon, marcó el ritmo.

Con el paso de los kilómetros, la dureza del recorrido empezó a pasar factura: Louise Valentin abandonó por problemas mecánicos y Gee Schreurs sufrió una caída, fracturándose el codo. La lucha final se redujo a tres: Karolina Migon, Axelle Dubau-Prévot y Sarah Sturm. A pesar de varios intentos de ataque, ninguna de las tres logró escaparse. Girona esperaba una resolución épica. Y llegó. Después de cruzar un río a pocos kilómetros de la meta, Karolina Migon lanzó un ataque decisivo que le permitió abrir unos metros de ventaja. Ya no miró atrás. Con una pedalada constante y sin concesiones, avanzó hacia la gloria y cruzó la meta con un tiempo de 13h39m00s, ante la ovación del público congregado en Fontajau.

Por detrás, la francesa Axelle Dubau-Prévot superó a Sarah Sturm en un esprint final agónico. Ambas se quedaron a poco más de treinta segundos de una de las victorias más importantes del gravel internacional. Además, cabe recordar que Sturm, con este nuevo tercer puesto, suma tres podios en tres ediciones consecutivas, aunque la victoria todavía se le resiste. El Top 5 lo completaron la estadounidense Heather Jackson y la británica Danni Shrosbree, confirmando el nivel extraordinario de la prueba femenina.

1. Karolina Migon (POL) – 13:39:00

2. Axelle Dubau-Prévot (FRA) – 13:39:33

3. Sarah Sturm (USA) – 13:39:35

4. Heather Jackson (USA) – 13:54:47

5. Danni Shrosbree (GBR) – 13:57:40

6. Ruth Astle (GBR) – 14:18:51

7. Maddy Nutt (GBR) – 14:26:00

8. Liv Pijpers (NED) – 14:27:09

9. Sofia Schugar (USA) – 14:52:47

10. Lucy Hempstead (CAN) – 14:52:47

The traka 200 vibra con las victorias de Mads Würtz Schmidt y Sofia Gomez Villafañe

Tampoco defraudó la otra prueba puntuable para las Gravel Earth Series: The Traka 200. La distancia más multitudinaria del programa se disputó el sábado 3 de mayo. Como ya había sucedido el día anterior en The Traka 360K, la carrera contó con dos salidas independientes para hombres y mujeres, garantizando así dos competiciones paralelas que hicieron vibrar a toda la comunidad mundial del gravel durante 200 kilómetros con 2.500 metros de desnivel positivo. El protagonismo para ambos géneros fue igualitario.

La salida de la distancia 200k / ©Oriol Gonzalvo ©Klassmark

La prueba se decidió por eliminación: los grandes grupos iniciales se fueron fragmentando progresivamente hasta dejar al danés Mads Würtz Schmidt y a la argentina Sofia Gomez Villafañe en solitario al frente. Ambos pudieron alzar los brazos con tranquilidad para disfrutar de uno de los momentos más especiales de su trayectoria personal sin la presión de un esprint final.

En la lucha masculina, Mads Würtz Schmidt no pudo deshacerse del sudafricano Matthew Beers y del italiano Filippo Conca hasta los últimos 50 kilómetros. No obstante, Schmidt no pudo relajarse en ningún momento porque las diferencias eran mínimas; sus inmediatos perseguidores entraron a poco más de un minuto. Lo hicieron jugándose las otras dos plazas del podio en un esprint donde Beers se impuso a Conca en los últimos metros. Justo detrás, en cuarta posición, cruzó la línea de llegada el anterior campeón de la prueba, el checo Petr Vakoc, mientras que el belga Wout Daniel Alleman completó un top 5 en su primer reto en esta modalidad. Basta con echar un vistazo a los nombres del top 10 para entender la magnitud y el prestigio de esta competición.

1. Mads Würtz Schmidt (DEN) – 6:12:21

2. Matthew Beers (RSA) – 6:13:45

3. Filippo Conca (ITA) – 6:13:46

4. Petr Vakoc (CZE) – 6:14:55

5. Wout Daniel Alleman (BEL) – 6:16:10

6. Daan Soete (BEL) – 6:17:33

7. Jordy Bouts (BEL) – 6:17:51

8. Magnus Bak Klaris (DEN) – 6:17:52

9. Mattia Gaffuri (ITA) – 6:18:34

10. Jaakko Hänninen (FIN) – 6:20:32

En el otro lado, Sofia Gomez Villafañe estuvo acompañada en el podio por la alemana Rosa Klöser y la danesa Annika Langvad. Las tres compartieron protagonismo durante un buen número de kilómetros. Primero se descolgó Langvad y, en los últimos diez kilómetros, fue Klöser quien no encontró respuesta al brutal ataque de Gomez; menos de un minuto de diferencia entre ambas. La argentina inscribía así su nombre en el palmarés de la prueba con un tiempo de 7h13m01s. Por detrás, la estadounidense Cecily Decker y la catalana Paula Blasi completaron el top 5. El nivel de las atletas es sencillamente estratosférico. La comunidad aún se pregunta cómo es posible pedalear tan, tan rápido.

1. Sofia Gomez Villalfañe (ARG) – 07:13:01

2. Rosa Klöser (GER) – 07:13:45

3. Annika Langvad (DEN) – 07:19:28

4. Cecily Decker (USA) – 07:21:11

5. Paula Blasi (ESP) – 07:23:26

6. Carolin Schiff (GER) – 07:26:38

7. Nicole Frain (AUS) – 07:28:27

8. Rosa Van Doorn (NED) – 07:30:09

9. Marjet Groen (NED) – 07:30:33

10. Sophie Wright (GBR) – 07:33:14

Victor Bosoni y Svenja Betz, reyes de la ultradistancia, levantan el telón de The Traka Adventure

The he Traka 560 Adventure debutó finalmente, después de la suspensión de la edición anterior, para convertirse en la hermana mayor de la familia de desafíos de The Traka. El itinerario ofrecía una oportunidad única para descubrir los rincones más fascinantes de la provincia de Girona de la mejor manera posible: recorriéndolos con una bicicleta de gravel. Completar los 560 kilómetros con 10.000 metros de desnivel positivo de The Traka 560 es una utopía para la mayoría de los mortales, pero los héroes que se congregaron en Girona —punto de salida y llegada— el jueves 1 de mayo demostraron estar hechos de otra pasta. Además de la distancia y el desnivel acumulado, la carrera se disputaba en régimen de autosuficiencia, sin posibilidad de recibir ayuda externa, añadiendo aún más dificultad a una aventura que buscaba, y encontró, la épica.

Aunque parecía imposible, el participante más rápido completó el recorrido en menos de 24 horas, dejando una imagen para la historia. El francés Victor Bosoni firmó un registro de 23h56m45s, llegando instantes antes de la salida de la élite femenina de la distancia 360K. Su aparición sorprendió a todos los presentes, que todavía se preguntan cómo es posible completar el desafío en menos de un día, y fue recibido con una ovación más que merecida. Por detrás, también brillaron los alemanes Sebastian Breuer y Benjamin Koch. En la categoría femenina, la primera ciclista en escribir la primera página de la historia de The Traka 560 fue la alemana Svenja Betz, tras completar el desafío en 28h52m09s. Le siguieron la estadounidense Cynthia Carson y la catalana Ada Xinxo. La primera edición ya ha corroborado que este nuevo desafío ha llegado para quedarse.

1. Victor Bosoni (FRA) – 23:56:45

2. Sebastian Breuer (GER) – 25:04:20

3. Benjamin Koch (GER) – 25:04:22

1. Svenja Betz (GER) – 28:52:09

2. Cynthia Carson (USA) – 32:15:18

3. Ada Xinxo (ESP) – 32:22:10

The Traka 100 pone el punto final a la mejor semana del año celebrando el espíritu de comunidad

La mejor semana del año se despidió el domingo 4 de mayo con la hermana pequeña de la familia: The Traka 100. Un itinerario de 100 kilómetros y 1.350 metros de desnivel positivo que abría las puertas de la gran fiesta del gravel a ciclistas de todos los niveles. Pero, a pesar de su carácter abierto e inclusivo, grandes nombres del gravel internacional no quisieron perderse esta última jornada.

Sin ir más lejos, la campeona europea, la suiza Sina Frei, dominó la prueba femenina con autoridad, superando claramente a rivales de renombre como la neerlandesa Leonie Bentveld y la británica Georgina Taylor-Brown. En la lucha masculina, el belga Jo Pirotte se impuso al esprint ante Joris Ryf, mientras que el catalán Marc Romero completaba el podio con una meritoria tercera posición, llegando solo un minuto más tarde.

Pero más allá de los resultados, The Traka volvió a ser la excusa perfecta para compartir la mejor semana de gravel del año con toda la comunidad. Girona se consolida, sin lugar a dudas, como el gran referente mundial: la capital de un deporte que no ha dejado de crecer desde su explosión. Para aquellos que decían que el gravel era una moda pasajera, solo hacía falta asomarse a The Traka para saber que estaban equivocados. La historia de este deporte no ha hecho más que comenzar.

1. Jo Pirotte (BEL) – 3:30:36

2. Joris Ryf (SUI) – 3:38:40

3. Marc Romero (ESP) – 3:41:19

1. Sina Frei (SUI) – 3:30:36

2. Leonie Bentveld (NED) – 3:38:40

3. Georgia Taylor-brown (GBR) – 3:41:19