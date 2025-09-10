The North Face Transgrancanaria 2026 supera los 5.000 participantes a un ritmo sin precedentes

The North Face Transgrancanaria 2026 ha alcanzado ya los 5.000 inscritos a casi seis meses de su celebración, confirmando a Gran Canaria como uno de los destinos más importantes del trail running mundial. La 27ª edición de esta emblemática prueba, que se desarrollará del 4 al 8 de marzo de 2026, cuenta ya con corredores confirmados de 57 nacionalidades.

Entre los más de 5.000 atletas registrados destacan las fuertes representaciones de Francia, Reino Unido y Alemania, así como una notable presencia de países nórdicos como Noruega, Finlandia y Suecia, cada uno con cerca de 100 corredores. La internacionalización del evento se evidencia también con participantes procedentes de otros países como Japón, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

El compromiso de la carrera con la comunidad local se mantiene firme, con más de 2.000 residentes canarios inscritos, quienes durante todo el período de inscripción disfrutan de descuentos especiales para fomentar la práctica del trail running entre la población isleña.

Modalidades con alta demanda

Las ocho modalidades disponibles muestran niveles de ocupación excepcionales. Las pruebas más técnicas y exigentes lideran las inscripciones, con la Advanced, prácticamente al completo, alcanzando el 98 % de ocupación, seguida muy de cerca por la Classic y la Half, ambas con el 95 % de plazas cubiertas. El KV El Gigante también registra una alta demanda con el 90 % de ocupación. Aquellas personas interesadas pueden aún inscribirse en la web oficial.

Las modalidades más familiares y de iniciación, Short y Family, mantienen aún disponibilidad con el 65 % de inscripciones, ofreciendo oportunidades para corredores que buscan distancias más asequibles.

Especial mención merecen las modalidades Marathon y Promo, que ya se encuentran completamente agotadas, siendo la Marathon la que batió todos los registros al completar sus plazas en tiempo récord: 54 horas. Para ambas carreras, la organización ha habilitado listas de espera para cubrir posibles vacantes.

Destacada participación femenina

Un aspecto especialmente reseñable es la alta participación femenina, que actualmente representa el 30 % del total de inscritos. Particularmente notable es la presencia de mujeres en la modalidad Half (40 %) y en la Promo (60 %), donde incluso supera a la masculina.

Programa de competiciones y novedades

La 27ª edición arrancará el miércoles 4 de marzo con el Kilómetro Vertical El Gigante desde el Valle de Agaete. El jueves 5 se disputarán las pruebas Half y Promo, mientras que el viernes 6 será uno de los días más esperados con el inicio de la Marathon por la mañana y la emblemática Classic a medianoche desde la Playa de Las Canteras. El sábado 7 completará el programa con la Advanced, Short y Family.

Entre las principales novedades de 2026 destaca el regreso de las modalidades Classic y Advanced al icónico Roque Nublo, ausente en la edición anterior. Asimismo, la modalidad Half cambia su salida al municipio de Santa Lucía de Tirajana, mientras que la renovada Short (anteriormente Youth) se celebrará íntegramente en Teror, compartiendo recorrido con la modalidad Family y estando abierta también a las categorías de formación.