The North Face lanza las Offtrail Ultra con una espuma de doble densidad

The North Face presenta las nuevas Offtrail Ultra, unas zapatillas de trail running de última generación diseñadas en torno a una innovación pionera en su categoría: un sistema de entresuela de espuma DREAMBOUND de doble densidad, concebido para ofrecer una amortiguación más ligera y reactiva.

Con un precio de 160 euros y diseñadas para correr hasta una maratón de montaña aproximadamente, estas zapatillas ofrecen un enfoque optimizado para el rendimiento en senderos técnicos sin complejidades innecesarias, en línea con la filosofía de la línea "Athlete Tested. Expedition Proven" de la marca.

"El running de aventura sigue evolucionando: los atletas se adentran cada vez más en terrenos técnicos y exigen un calzado que les permita moverse con la misma rapidez y seguridad que ellos", explica Brett Rivers, responsable sénior global de comercialización de calzado de alto rendimiento en The North Face.

"Con las Offtrail Ultra hemos trabajado codo con codo con nuestros atletas para innovar con un nuevo diseño de entresuela de doble densidad fabricada en un único proceso de moldeo, sin necesidad de adhesivos para unir los materiales".

Una espuma de doble intensidad

Las Offtrail Ultra cuentan con un sistema de entresuela de espuma de nitrógeno DREAMBOUND de doble densidad, diseñado para ofrecer un gran rebote y comodidad en largas distancias, mientras que la polaina elástica SCREEGUARD integrada ayuda a mantener a raya la entrada de piedras, polvo y otros elementos del terreno.

La parte superior de malla reforzada aporta ligereza, durabilidad y transpirabilidad, mientras que la suela exterior SURFACE CTRL G2 actualizada incorpora tacos de alta tracción y una zona de agarre en la puntera para mayor seguridad en superficies rocosas.

La nueva Offtrail Ultra, en acción / THE NORTH FACE

Entre sus características principales destacan la entresuela de doble densidad y gran capacidad de respuesta, la parte superior ligera y protectora pensada para terrenos montañosos técnicos, la polaina integrada contra el polvo y la suciedad, y la suela mejorada para ofrecer tracción en trepadas y senderos empinados.

El peso aproximado es de 264 gramos en hombre y 227 gramos en mujer por zapatilla, con una altura total de 29 mm en el talón y un desnivel de 6 mm entre talón y puntera.

Testada por embajadores de la marca

Los deportistas de The North Face han probado los prototipos de las Offtrail en los cinco continentes y en todo tipo de condiciones. Kaytlyn Gerbin atravesó los Alpes del Sur de Nueva Zelanda, Tara Fraga intentó batir el récord de tiempo más rápido conocido en el Cotopaxi de Ecuador, y Stephanie Case llevó a cabo un campamento de entrenamiento polar en el Ártico noruego.

"En un mundo en el que el calzado está excesivamente sofisticado, las Offtrail Ultra destacan por su sencillez", afirma Zach Miller, deportista de The North Face y que participará en la próxima edición de UTMB en Chamonix este mes de agosto. "Sin placas, sin curvaturas extremas ni suelas excesivamente altas: solo un diseño limpio y funcional creado para el movimiento real en la montaña", asegura el estadounidense al que podríamos ver con este nuevo modelo buscando un podio en la catedral del trail.