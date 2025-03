The Hills debuta por todo lo alto en las Gravel Earth Series

La prueba de gravel The Hills, celebrada este fin de semana en el Lago Le Bandie (Treviso), no ha dejado a nadie indiferente en su primera edición. La carrera italiana, en su debut en el circuito de las Gravel Earth Series, ha dejado huella, y nunca mejor dicho. The Hills no solo ha ofrecido a público y participantes unos imponentes paisajes agrestes, sino también un recorrido absolutamente embarrado y técnico que ha dejado imágenes para el recuerdo.

Desde el primer kilómetro, los riders se adentraron en un circuito cuidadosamente diseñado para equilibrar el desafío y la fluidez, una ruta construida para recompensar cada esfuerzo con un paisaje impresionante. Los organizadores habían explorado la región en busca de las carreteras de grava y los paisajes más emblemáticos, dando siempre prioridad a la seguridad y la facilidad de conducción. Pero el tiempo es caprichoso, y la lluvia se encargó de complicar un poco las cosas convirtiendo el polvo en lodo, los senderos en ríos y cada pedalada en una lucha por avanzar. Los ciclistas terminaron literalmente cubiertos de barro de pies a cabeza.

Una rider, cubierta de barro, en The Hills / ©Gravel Earth Series | ©The Hills

JORNADA DURA, PERO SATISFACTORIA

Con semejantes condiciones, los participantes en The Hills no tenían más opción que aguantar, luchar contra cada metro de barro, e intentar cruzar la meta de la mejor manera posible.

En la carrera masculina, Toby Perry (GBR, Classified x Rose) tuvo una actuación dominante, cruzando la línea de meta en primer lugar en 6h14'28". Le siguieron Diego Rosa (ITA, FOL MTB Racing Team) y Jasper Ockeloen (NED, Wielerploeg Groot Amsterdam), completando un podio repleto de experiencia internacional. El resto de los diez primeros clasificados incluía nombres de élite como Petr Vakoč, Filippo Conca, Tim Wollenberg, Daan Soete, Seppe Rombouts, Samuele Zoccarato y Thomas De Gendt.

En la categoría femenina, Morgan Aguirre (EE.UU., PAS Racing / Orbea) se mostró imparable, ganando en 7h26'38". Tras ella, Debora Piana (ITA, FOL MTB Racing Team) y Geertje Schreurs (NED, SD Worx Protime) completaron el podio. Entre las diez primeras también destacaron Danielle Shrosbree, Hanna Nilsson, Wendy Oosterwoud, Karolina Migoń, Nathalie Eklund, Anna Gabrielle Traxler y Kyleigh Spearing.

El ganador de The Hills, Toby Perry, en su paso por meta / ©Gravel Earth Series | ©The Hills

PRÓXIMA PARADA, TIERRA DE CAMPOS

Con cinco carreras ya completadas, las Gravel Earth Series siguen rodando. El próximo trae al circuito de vuelta a España, con la prueba Tierra de Campos, en Zamora, donde los participantes se encontrarán con un reto y un terreno diferentes. La prueba zamorana, que se disputará entre el 11 y el 13 de abril, contará con tres etapas: la primera de 19 km y +100 metros de desnivel, la segunda de 174 km y +1.100 metros, y la tercera de 77 km y 600 metros de desnivel positivo.