El test de la silla que alerta sobre tu salud: si no alcanzas estas cifras, cuidado

Saber si estamos en buena forma física no siempre requiere pruebas complejas ni tecnología avanzada. De hecho, existe un sencillo test que los médicos utilizan con frecuencia y que puede dar mucha información sobre la salud general: la prueba de sentarse y levantarse de una silla.

Conocida como test STS (sit to stand), consiste en algo tan simple como contar cuántas veces una persona puede levantarse y sentarse en una silla durante 30 segundos. Aunque puede parecer un gesto cotidiano sin importancia, lo cierto es que esconde claves fundamentales sobre el estado físico.

Tal y como explica el geriatra Jugdeep Dhesi, esta prueba permite evaluar aspectos esenciales como la fuerza muscular, el equilibrio, la flexibilidad e incluso la salud cardiovascular. Todos estos factores están directamente relacionados con la autonomía y el riesgo de sufrir caídas o problemas más graves.

Para realizarla correctamente solo se necesita una silla con respaldo recto y sin reposabrazos. La persona debe sentarse con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho.

Test de la silla ejemplo / Sport

A partir de ahí, se inicia un cronómetro y se repite el movimiento de levantarse y sentarse durante 30 segundos, contando el número total de repeticiones.

Los resultados varían según la edad. Por ejemplo, entre los 60 y 64 años, se considera adecuado realizar al menos 14 repeticiones en hombres y 12 en mujeres. A medida que aumenta la edad, estas cifras descienden progresivamente. En cambio, en personas jóvenes, los valores esperados son mucho más altos.

No alcanzar estos mínimos puede ser una señal de alerta. Según los expertos, una baja puntuación se asocia con mayor riesgo de caídas, fragilidad e incluso problemas cardiovasculares.

Más allá de la cifra, lo importante es el mensaje: mantener la fuerza, el equilibrio y la movilidad es clave para conservar la independencia y la calidad de vida. Y todo puede empezar con algo tan simple como levantarse de una silla.