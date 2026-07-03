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PSICÓLOGOS

Teresa Messía, psicóloga deportiva, sobre Rafa Nadal: "En la dificultad es donde construirás tu carácter, ahí es donde más confianza ganarás en ti"

7 lecciones que Rafa Nadal deja en su documental de Netflix

Rafa Nadal

Rafa Nadal / ANDY RAIN / EFE

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David Cruz

David Cruz

Si has visto el documental de Rafa Nadal que se ha estrenado en Netflix, probablemente habrás descubierto a una versión muy diferente del deportista balear. Un tenista que se abre en canal para contar cómo ha sido su carrera y en qué le ha afectado en su día a día.

Teresa Messía, psicóloga deportiva, ha compartido con todos sus seguidores una publicación en Instagram en la que resume 7 lecciones que nos ha enseñado el mallorquín en esta producción que ha arrasado en la plataforma de streaming.

  1. Ser ganador es una consecuencia o no, pero ser competidor si depende completamente de ti.
  2. Siempre puedes darte oportunidades. Que está en ti luchar una bola más.
  3. Que en la dificultad es donde construirás tu carácter. Ahí es donde más ganarás confianza en ti.
  4. Que en un partido tolerarás mejor el estrés lógico, cuando sepas entrenar a tu 101%.
  5. Que cuando sé que el rival es mejor, iré a su debilidad y seré constante en atacarla.
  6. Que el marcador solo refleja un momento, pero tu actitud en la pista refleja quién eres cada punto, cada game, cada set.
  7. Que siempre se puede seguir mejorando.

La psicóloga destaca que muchas de estas enseñanzas trascienden el deporte de élite y pueden aplicarse a cualquier ámbito de la vida. La capacidad para afrontar la adversidad, mantener la disciplina y centrarse en aquello que depende de uno mismo son, según explica, algunas de las claves que han definido la trayectoria de Rafa Nadal durante más de dos décadas.

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Por último, Teresa Messía subraya que el gran legado del tenista no son únicamente sus títulos, sino su forma de competir. Su actitud, el respeto por los rivales y la voluntad permanente de seguir aprendiendo reflejan una mentalidad de crecimiento que puede servir de inspiración tanto a deportistas como a cualquier persona que se enfrente a nuevos retos.

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