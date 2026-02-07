De Tenerife a Val d’Aran: el calendario UTMB 2026 en clave española (fechas y por qué importan)

Febrero aún huele a pretemporada en el mundo del trail running, pero el mapa de la élite ya tiene chinchetas. Si hablamos de las UTMB World Series 2026 con mirada española, el eje es clarísimo.

Tres carreras en territorio nacional: Tenerife, Val d’Aran y Mallorca (aunque se espera el anuncio de una nueva prueba este mismo año) más la escapada natural a Andorra. Son semanas subrayadas en rojo que, además de llenar dorsales, ordenan la conversación del año para tener el derecho a soñar con estar en la salida de Chamonix.

Tenerife abre el calendario UTMB nacional

La primera gran cita llega pronto: Tenerife Bluetrail by UTMB se disputa del 19 al 21 de marzo. Es la carrera "de isla" que lo tiene todo: altura, volcán, técnica y cambios de paisaje.

Para muchos élite europeos es el test serio de salida, porque permite competir fuerte sin esperar al verano y, de paso, sumar un resultado cuando el calendario todavía está “limpio”.

La prueba reina de 110K (100M), mantiene el ADN “de costa a costa”: 110 km y 6.250 metros de desnivel positivo con el gran sello de la casa: el paso por el Teide y el techo a 3.555 metros antes del descenso hacia el norte.

La salida del 24k en la Tenerife Bluetrail de 2025 / UTMB IBERIA

En la cita también forman parte la prueba de 73K, la de 47K y la de 24K, junto con el Vertical Night Challenge, una prueba de 3,5 km con 760 metros de desnivel positivo.

De la isla a Andorra con la Trail 100

Andorra entra después como banco de pruebas perfecto para quien apunta a distancias largas: Trail 100 Andorra by UTMB concentra su bloque principal del 12 al 14 de junio en Ordino. Esta carrera, en concreto, no forma parte de la organización de UTMB Iberia, ya que su propiedad pertenece al grupo IRONMAN. El Pirineo aquí no perdona: desnivel, gestión y cabeza.

Val d'Aran, un escenario único en julio

El gran objetivo del verano, sin duda, tiene nombre propio: HOKA Val d’Aran by UTMB (1–5 de julio) repite como Major europeo por quinto año consecutivo. Aquí no se viene “a participar”: un Major significa máxima densidad competitiva y premio grande.

Un ejemplo fue lo sucedido en 2025 con la victoria en la prueba reina Ultra 105K fue para el francés Valentin Benard, por delante de Maël Bures y con Pau Capell cerrando el podio; en categoría femenina ganó Elisabeth Rios, seguida de Wenfei Xie y Natércia Silvestre. En el 21K se impusieron los españoles Alain Santamaría y Naiara Irigoyen.

La salida de la VDA en la edición de 2025 / UTMB IBERIA

La carrera subraya que ofrece accesos directos a las Finals para los mejores (top-10 por categorías clave) y que, además, todo finisher sale con ventaja añadida porque el Major dobla las Running Stones.

Fin de temporada en Mallorca

La tercera pata española llega más tarde, pero no es postre: Mallorca by UTMB se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Serra de Tramuntana. Es el cierre ideal para rematar el año con un gran resultado o “rescatar” temporada en un escenario técnico y muy fotogénico que, además, funciona como contenido en web.

La edición de 2025, la segunda de su historia y que el Diario SPORT vivió desde dentro, se cerró con un cuadro de honor muy internacional. En la prueba reina Serra de Tramuntana (SDT, 100M), el alemán Hannes Namberger se llevó la victoria masculina, mientras que el triunfo femenino fue para Isla Smith (neozelandesa afincada en la isla).

En el bloque 100K (CPS), el podio masculino lo encabezó Tobias Geiser y en mujeres ganó Sonja Kinna, con Ana Cérvan y Julia Davis completando el top-3.

El fin de semana también dejó un momento emotivo en la distancia 50K (ETM): Emelie Forsberg subió al podio (3ª) en su vuelta oficial a la competición tras el nacimiento de su tercera hija con Kilian Jornet. En hombres ganó Marcos Ramos, seguido por Thomas Butez y Mario Olmedo.

Y en la carrera corta 20K (CDA), el foco fue claramente español: victoria masculina de Jan Torrella y femenina de Núria Tarragó, con presencia nacional destacada también en los puestos de honor.

Jan Torrella se impuso en la prueba corta en Mallorca / UTMB IBERIA

¿Cómo suman estas carreras al UTMB Index?

En UTMB la estrategia se juega con dos monedas. La primera es el UTMB Index: el sistema calcula tu nivel con una media ponderada de tus mejores resultados (hasta cinco) y da más peso a lo reciente; si no vuelves a competir, el número se recalcula y se enfría.

La segunda son las Running Stones: cada Stone es una “papeleta” para el sorteo de las Finals (UTMB, CCC y OCC) y para entrar necesitas al menos una Stone activa. Además, si pasan dos años desde la última Stone conseguida, todas quedan inactivas hasta que sumas una nueva.