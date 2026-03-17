La Tenerife Bluetrail by UTMB se cancela por la borrasca Therese y deja sin carrera a 3.400 corredores

La Tenerife Blue Trail by UTMB, una de las grandes referencias del trail running español y la prueba de mayor peso de esta modalidad en la isla ha sido cancelada después de que la organización haya analizado la previsión meteorológica para el final de la semana. La decisión, emitida por el organizador a través de un comunicado, llega marcada por el empeoramiento de las condiciones previstas en Tenerife, con fuertes rachas de viento y lluvia en distintos puntos del recorrido.

Se trata de una medida tan drástica como inevitable para una carrera que debía celebrarse del jueves 19 al sábado 21 de marzo y que tenía varios de sus trazados discurriendo por el Parque Nacional del Teide y otras zonas especialmente expuestas al impacto de la borrasca Therese. Pese a que durante las últimas horas se estudiaron alternativas para tratar de salvar parte del programa, el escenario meteorológico ha terminado empujando a la suspensión total.

"El Cabildo de Tenerife ha activado el Plan de Emergencia Insular (PEIN) tras los avisos de peligro meteorológico emitidos por la AEMET y la declaración de alerta por parte del Gobierno de Canarias. Siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, nos vemos en la obligación de cancelar todas las carreras y actos previstos de Tenerife Bluetrail by UTMB", rezaba el comunicado.

"Esta resolución implica la suspensión de todas las actividades al aire libre, el cierre de los senderos de montaña, y la disponibilidad total de los servicios de emergencia en la isla.La seguridad de nuestros corredores, voluntarios, y equipos es siempre nuestra prioridad. Tras evaluar todos los escenarios junto a las autoridades competentes, esta es la decisión más responsable. Todos los corredores habéis recibido un correo electrónico con más información y con todos los detalles sobre el tratamiento de vuestra inscripción", cerraba el texto enviado a los medios de comunicación y corredores.

La salida del 24k en la Tenerife Bluetrail de 2025 / UTMB IBERIA

Finalmente, el criterio de seguridad ha pesado por encima de cualquier otro condicionante en una cita que moviliza cada año a miles de personas entre corredores, técnicos, voluntarios y acompañantes.

Había más de 3.400 corredores inscritos

La cancelación supone un golpe importante para la edición de este año, que iba a reunir a más de 3.400 participantes de 64 países en una prueba integrada en las UTMB World Series, uno de los circuitos más prestigiosos del calendario internacional. Tenerife se preparaba para recibir a una participación de enorme nivel, con nombres propios de primer orden en varias distancias.

Entre ellos sobresalía la presencia de Courtney Dauwalter, una de las grandes leyendas de la ultradistancia, inscrita en la 110k. También figuraban en la lista de salida Andreas Reiterer y Raúl Butaci en esa misma modalidad; la suiza Judith Wyder y el francés Hugo Deck en la 73k; Rosa Lara y Fréderick Tranchard como favoritos en la 47k; y Ruth Aldea junto a Iban Larrea entre los nombres destacados de la 24k.

La suspensión deja a la isla sin uno de sus grandes escaparates deportivos del año y al mundo del trail sin una cita señalada en rojo en el calendario. Esta vez, la montaña tendrá que esperar.