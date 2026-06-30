La TDL debuta en Val d'Aran by UTMB 2026: así es la nueva carrera de 75 kilómetros

El Val d'Aran by UTMB arranca su sexta edición con una novedad que llevaba meses generando expectación entre la comunidad del trail. Este miércoles 1 de julio, a las 8:00 horas (CEST), la plaza dera Glèsia de Bossòst será testigo del primer paso de la TDL, Termières dera Libertat (Fronteras de libertad), una distancia completamente nueva de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo que pone rumbo a Vielha por algunos de los senderos más cargados de historia del Pirineo aranés.

La prueba recorre los caminos ocultos que, durante décadas, sirvieron de vía de escape a quienes huían de guerras, persecuciones y represión cruzando la frontera entre España y Francia.

Con categoría 100K dentro del sistema UTMB World Series, la TDL ofrece 6 Running Stones y acceso directo a la CCC en las Finales de Chamonix, lo que la convierte en una vía de entrada muy atractiva.

La TDL tiene una media de 68 metros de desnivel por cada kilómetro recorrido, siendo el ratio más exigente de las ocho distancias del evento que se celebra en Val d'Aran.

Perfil y recorrido de la TDL Val d'Aran 2026 by UTMB

El recorrido de la TDL de la Val d'Aran / UTMB

El tiempo máximo de carrera son 20 horas, con la previsión de llegada del primer corredor fijada en torno a las 16:00 horas, ocho horas después de la salida. La organización estima que la primera corredora cruzará la meta media hora más tarde, sobre las 18:30h.

Ambas llegadas tendrán lugar en el Ultra-Trail Village de Vielha, donde a las 18:00h se celebra además la presentación oficial de los atletas de élite de todo el evento, uno de los momentos más esperados por el público y los medios.

Campo de salida muy español

Al tratarse de una carrera completamente nueva, no hay referencias históricas ni récords que batir. Eso convierte cada nombre de la lista de salida en una página en blanco. En categoría masculina, el español Ivan Calvo (UTMB® Index 857) parte como uno de los principales aspirantes a escribir el primer capítulo de la TDL, con la competencia directa del estadounidense Ryan Becker (864).

Completan el cartel de favoritos Eduard Hernández (849, Indoclima Team), Jon Ballbe (825, Dynafit), Manuel Alexis Martín (821, Lurbel) y el belga Loewis Kinget (823, Slow Running).

En categoría femenina, la española Gemma Arenas (750) parte como favorita, con la italiana Giuditta Turini (744, Kailas Fuga Team) como principal rival directa.

Gemma Arenas gana en Ordino / TRAIL 100 ANDORRA

Las completan Elisabetta Negra (Italia, 701), Catherine Magoon (EE.UU., 648), Beatriz Román Soriano (España, Fuga Mountain Club, 681), Marta Cester Farré (España, 660) y Yana Vasianových, corredora ucraniana que compite bajo el equipo Suunto Ukraine/Buff Ukraine.

Una jornada de doble estreno

La TDL no estará sola en el primer día de competición. A las 19:00 horas (CEST), una vez resuelta la gran novedad de la mañana, saldrá la Vielha 10K, la distancia más accesible del evento y la carrera más local de todo el cartel, perfecta para corredores que se inician en el trail running. Su ceremonia de premios cerrará la jornada a las 20:00h, después de que la TDL haya entregado los suyos (junto a la PDA) el jueves a las 19:30h.

La previsión meteorológica para el estreno apunta a una jornada fresca, con máximas en torno a los 17°C en Vielha y un 20% de probabilidad de lluvia, condiciones que en montaña pueden marcar diferencias en los tramos altos del recorrido. Una primera edición que arranca, literalmente, abriendo camino.